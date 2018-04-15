صفاء أبوالسعود ضيفة بوسي شلبي.. 24 أبريل

تستضيف الإعلامية بوسى شلبى، الفنانة صفاء أبوالسعود- خلال برنامج "أحلى النجوم" المذاع على قناة المحور- وذلك يوم الثلاثاء، 24 أبريل الجاري، على هامش عودة الأخيرة من خلال أوبريت "فرحة مصر" الذى قدمته مع براعم أكاديمية عصمت يحيى للفنون، بمناسبة مرور 30 عاما على إنشاء أول فرع لها.



واشترك فى الاحتفالية، كل فروع الأكاديمية المتخصصة فى تعليم فن الباليه، وقدمت "أبوالسعود" الأوبريت بقاعة المؤتمرات الكبرى لوزارة التربية والتعليم، بحضور عدد من الشخصيات العامة.



والعروض من تصميم وإخراج الدكتورة هند عصمت يحيى، وتصميم الأزياء يسرية مرزوق، والإشراف العام للدكتور عصمت يحيي.