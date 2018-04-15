«الجبير»: قمة القدس تدين استخدام الكيماوي في سوريا

أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير- مساء اليوم- شجب استخدام "قمة القدس" المنعقد بمدينة الظهران في السعودية، لاستخدام السلاح الكيميائي في سوريا، كما دعت لتحقيق دولي في الهجوم الأخير المزعوم على مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية.



جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الختامي للقمة العربية الـ29 في المملكة، حيث أكد خلالها "الجبير"، أن "قمة القدس" دعت إلى حل سلمي في سوريا على أساس بيان جنيف 1، وذلك حسب ما نقلت قناة العربية.



وبشأن الاعتداءات المتكررة من قبل جماعة الحوثي على المملكة؛ قال وزير الخارجية السعودي، إن القمة العربية "أدانت ميليشيات الحوثي الإرهابية واستهدافها للمملكة واليمنيين"، إلى جانب إدانة تدخل إيران في شؤون الدول العربية، ودعمها لتلك الميليشيات.