القاهرة : الأحد 15 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:39 ص

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا
07:30 ص

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

12:25 ص

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا
09:40 م

التفاصيل الكاملة لـ«خناقة» أمن حفل تامر حسني مع الصحفيين.. (صور)
09:35 م

الخميس.. أحمد خالد توفيق في بيت السناري.. و«الناشرين» يطلب 20% خصمًا على كُتبه
07:58 ص

تركيا ترحب بالهجوم الثلاثى على سوريا
07:26 ص

نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
07:00 ص

سوريا: أخلينا المناطق التى تم الهجوم عليها مسبقًا
06:25 ص

موسكو: منشآتنا فى سوريا آمنة
06:12 ص

إصابات بين المدنيين فى حمص جرّاء الهجوم الثلاثى على سوريا
06:02 ص

مصادر سورية تعلن فشل الهجوم الثلاثى فى تحقيق أهدافه

05:33 ص

كل ما تريد معرفته عن الهجوم الثلاثى على سوريا

مصر
الأحد 15/أبريل/2018 - 07:26 م

ننشر إجراءات وزارة الزراعة لدعم الثروة الحيوانية وصغار المربين

منى محرز
منى محرز
عبد الناصر محمد
dostor.org/2129992

أكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لقطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية أنه تم تخصيص ٨٠٠ مليون جنيه، قروضا ميسرة من البنك الزراعي المصري للمربي الصغير لصالح تنمية الثروة الحيوانية والعمل على تطبيق الأمان الحيوي داخل وخارج المزارع وتوفير محاجر معتمدة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية لاستقبال الحيوانات الحية المستوردة.

وقال «محرز»، لـ«الدستور»، إنه سيتم إنشاء وحدة للتلقيح الاصطناعي بداخل كل وحدة بيطرية وتفعيل الاتفاقية التي تم توقيعها مع البنك الأهلي بـ١٠ مليارات جنيه، لصالح الثروة الحيوانية، مشيرًا إلى أن الدولة تقدم الدعم بالمليارات إلى جانب التواصل بين وزارتي الزراعة والتموين في دعم المربيبن للمواشي وتقديم قروض لهم وتسويق منتجاتهم.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

منذ يومين

قرار جمهورى بتمديد حالة الطوارئ لـ3 أشهر

منذ يومين

الصحة: حملات موسعة على المراكز والعيادات الخاصة بالمحافظات الأسبوع الجارى

منذ يومين

الدستور ترافق قافلة الكشف عن فيروس «سى» والأمراض غير المعدية

منذ 4 أيام

مطار القاهرة يستعد لاستقبال أولى الرحلات الروسية خلال دقائق

منذ اسبوع

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25

الآن

مميش: بناء منطقة صناعية روسية بمحور قناة السويس

عاجل.. أمريكا تجمد خطة «ترامب» للانسحاب من سوريا

الذبّاحون.. قصة آباء أبوبكر البغدادى فى الإسلام

الملك سلمان يُعلن انتهاء القمة العربية

الأكثر قراءة

ادعوا للكينج.. محمد منير يعاني من مرض خطير

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع بديلي «السعيد»

خاص.. محمد منير يدخل العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية

«قطريليكس» تفضح دور الدوحة فى إعاقة مفاوضات سد النهضة

ألبومات الصور

وزير التعليم العالي: جامعة أسيوط تمتلك قدرات علمية

«قصور الثقافة» تختتم الملتقى الثقافي لشباب جامعة حلوان (صور)

فوز «البدري» بمقعد فوق السن في «انتخابات للبيطريين» (صور)

«آداب المنيا» تفوز ببطولة الشطرنج طالبات (صور)

نجم الساعة

خاص.. محمد منير يدخل العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية

الأكثر قراءة

ادعوا للكينج.. محمد منير يعاني من مرض خطير

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع بديلي «السعيد»

خاص.. محمد منير يدخل العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية

«قطريليكس» تفضح دور الدوحة فى إعاقة مفاوضات سد النهضة

كشكول

وفد روسي في ضيافة جامعة عين شمس

"عبدالغفار" لاوجود لدولة بدون علماء متخصصين يحملون راية العلم

التعليم: إطلاق مسابقة (الباحثون الشباب) للبحث العلمي لطلاب المرحلة الثانوية بالتعاون مع بنك المعرفة المصري

التعليم: تواصل تبادل الخبرات بين موجهي ومعلمي علم النفس بجميع المديريات

"أبو عميرة" تطالب وزارة التربية والتعليم بـ 5 أشياء بشأن النظام التعليمى الجديد

الأمصار

الجبير: الأسلحة الحوثية لم تشكل أي تهديد على القمة العربية

محمد صلاح ينتقل إلى ريال مدريد على مسؤلية هذا اللاعب

سفارة فلسطين تحذر الكويتيين من «النصابين»

بعثة حظر «الأسلحة الكيميائية» إلى سوريا تدخل دوما غدا الاثنين

الرئيس الألماني لروسيا: توقفوا عن أعمالكم الشيطانية

ads
منوعات

هل شاهدت الصين من أعلى؟ 13 لقطة بديعة تجيبك

8 رياضات يمارسها الأغنياء فقط

فيديوجراف.. «ارتفاع درجة الحرارة وقصف جبهة هاري كين» أبرز أخبار اليوم

ads
ولاد الكار

عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك