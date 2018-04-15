ننشر إجراءات وزارة الزراعة لدعم الثروة الحيوانية وصغار المربين

أكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لقطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية أنه تم تخصيص ٨٠٠ مليون جنيه، قروضا ميسرة من البنك الزراعي المصري للمربي الصغير لصالح تنمية الثروة الحيوانية والعمل على تطبيق الأمان الحيوي داخل وخارج المزارع وتوفير محاجر معتمدة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية لاستقبال الحيوانات الحية المستوردة.



وقال «محرز»، لـ«الدستور»، إنه سيتم إنشاء وحدة للتلقيح الاصطناعي بداخل كل وحدة بيطرية وتفعيل الاتفاقية التي تم توقيعها مع البنك الأهلي بـ١٠ مليارات جنيه، لصالح الثروة الحيوانية، مشيرًا إلى أن الدولة تقدم الدعم بالمليارات إلى جانب التواصل بين وزارتي الزراعة والتموين في دعم المربيبن للمواشي وتقديم قروض لهم وتسويق منتجاتهم.