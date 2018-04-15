القاهرة : الأحد 15 أبريل 2018
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كل ما تريد معرفته عن الهجوم الثلاثى على سوريا

عالم
الأحد 15/أبريل/2018 - 07:25 م

موقع عبري: غارات إسرائيلية مرتقبة على دولة بالشرق الأوسط

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد عمر
dostor.org/2129991

أكد موقع "والا" العبري- اليوم- أن سلاح الجو الإسرائيلي قد ينفذ عمليات عسكرية في الشرق الأوسط؛ انطلاقا من القواعد والأجواء اليونانية، وذلك بحسب ما نقلت وكالة شهاب الفلسطينية في نبأ عاجل.

وكانت مصادر إعلامية أفادت، أمس، بقصف طائرات- يرجح أنها تابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي- لمناطق عسكرية تابعة للجيش السوري، وأخرى تتواجد بها ميليشيات إيرانية في ريف حلب.

يذكر أن كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا شنت هجومًا صاروخيًّا فجر السبت- على سوريا، استهدف مناطق عديدة في محافظتي دمشق وحمص، وأعلنت أنها ستطلع حلف شمال الأطلسي «الناتو» على تفاصيل تلك الغارات.

وأعلنت القيادة العامة للجيش السوري أن الضربة الثلاثية شملت إطلاق حوالي 110 صواريخ باتجاه أهداف في دمشق وخارجها، وأن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدت لها، وأسقطت معظمها.

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 100 صاروخ مُجنَّح للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وصواريخ جو أرض، استهدفت منشآت عسكرية ومدنية في سوريا، كما تم استهدافها من قبل سفينتين أمريكيتين من البحر الأحمر، وطائرات تكتيكية فوق البحر المتوسط، وقاذفات "بي-1 بي" من منطقة التنف.

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