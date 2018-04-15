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حوادث
الأحد 15/أبريل/2018 - 07:19 م

إخماد حريق في سيارة نقل بالبحيرة مُحمَّلة بالكتان

صوره من الحدث
صوره من الحدث
أيمن بدر
dostor.org/2129988

أخمدت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، برئاسة العميد جمال ياسين، حريقًا، نشب في سيارة نقل كبيرة محملة بالكتان، على كوبري جناكليس بأبوالمطامير.

وكان اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير الأمن، تلقى إخطارا من الرائد ماجد الحبشي، رئيس مباحث مركز شرطة أبوالمطامير يفيد باشتعال النيران في السيارة.

وانتقل النقيب محمد ترابيس، معاون مباحث مركز شرطة أبوالمطامير، وفريق من الحماية المدنية، حيث تم إخماد النيران، وجار فتح الطريق- الذي أُغلق لأكثر من ساعتين.

كما سيتم تحرير محضر بالواقعة؛ للعرض على النيابة العامة.

إخماد حريق في سيارة نقل بالبحيرة مُحمَّلة بالكتان
إخماد حريق في سيارة نقل بالبحيرة مُحمَّلة بالكتان
إخماد حريق في سيارة نقل بالبحيرة مُحمَّلة بالكتان
إخماد حريق في سيارة نقل بالبحيرة مُحمَّلة بالكتان
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