الأنبا رافائيل يناقش الوحدة الكنسية

يتناول الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، سكرتير المجمع المقدس، مفهوم الوحدة الكنسية من منظور "التدرج في الوحدة"، في الحلقة الجديدة من برنامج "تراث كنيستنا.. روح وحياة".



وكان المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أطلق حملة تحمل عنوان "تراث كنيستنا.. روح وحياة" تحت شعار "جَدِّدْ أَيَّامَنَا كَالْقَدِيمِ" (مرا 5: 21).



وتبث الحملة مقطع فيديو أسبوعيا يقدم من خلاله أحد أحبار الكنيسة وخدامها معنى تعليميا بهدف ترسيخ المفاهيم الروحية الكنسية في نفوس الشعب القبطي.



جدير بالذكر، أن البابا تواضروس الثاني، تناول خلال الـ15 حلقة الأولى من الحملة ألقاب وصفات الكنيسة.



