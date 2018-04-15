شاهد إطلالات أبطال «أرض النفاق» في المسلسل الرمضاني

يواصل طاقم عمل أرض النفاق، الذي يلعب دور البطولة فيه الفنان الكوميدي محمد هنيدي تصوير أحداث المسلسل المقرر عرضه خلال رمضان المقبل داخل استوديوهات «العدل جروب» بمنطقة شبرامنت.



وانتهى طاقم المسلسل من نصف مشاهد العمل الرمضاني ويسعى المخرج ماندو العدل، لتكثيف التصوير خلال الفترة المقبلة من أجل الانتهاء من العمل مع الأيام الأولى من الشهر الكريم.



مسلسل «أرض النفاق» بطولة محمد هنيدي، يشاركه فيها نخبة متميزة من النجوم: «دلال عبدالعزيز، هنا شيحة، نهى صالح، سلوى محمد علي، نجوى فؤاد، محمد ثروت، ومحمود حافظ»، ولأول مرة في الدراما العربية الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى.