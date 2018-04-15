بفيديو نادر.. لطيفة تعلن تضامنها مع سوريا

أعلنت الفنانة التونسية، لطيفة، تضامنها مع الأحداث الجارية في سوريا، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي علي "إنستجرام"، مقطع فيديو قديما، نادرا، لها، تغني فيه لها، معلقة عليه، كاتبة: "حماكِ الله يا سوريا".



وعبَّر متابعو الفنانة التونسية عن مساندتهم لسوريا، فعلَّق "ابن عزيز": "عاشت سوريا"، و"كاظم": "لك الله يا سوريا"، و"خولة غربي": "ربي يحمي سوريا"، و"سارة أحمد": "ربنا يحميها يا رب يا حبيبتي".



يذكر أن كلًا من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، شنت هجومًا صاروخيًّا فجر السبت - على سوريا؛ على خلفية ادعاءات باستخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما بالغوطة الشرقية - استهدف مناطق عديدة في محافظتي دمشق وحمص، وأعلنت أنها ستطلع حلف شمال الأطلسي «الناتو» على تفاصيل تلك الغارات.



وأعلنت القيادة العامة للجيش السوري، أن الضربة الثلاثية، شملت إطلاق حوالي 110 صواريخ باتجاه أهداف في دمشق وخارجها، وأن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدت لها، وأسقطت معظمها.



كما أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 100 صاروخ مُجنَّح للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وصواريخ جو أرض، استهدفت منشآت عسكرية ومدنية في سوريا، كما تم استهدافها من قبل سفينتين أمريكيتين من البحر الأحمر، وطائرات تكتيكية فوق البحر المتوسط، وقاذفات "بي-1 بي" من منطقة التنف.