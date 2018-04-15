القاهرة : الأحد 15 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:39 ص

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا
07:30 ص

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

12:25 ص

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا
09:40 م

التفاصيل الكاملة لـ«خناقة» أمن حفل تامر حسني مع الصحفيين.. (صور)
09:35 م

الخميس.. أحمد خالد توفيق في بيت السناري.. و«الناشرين» يطلب 20% خصمًا على كُتبه
07:58 ص

تركيا ترحب بالهجوم الثلاثى على سوريا
07:26 ص

نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
07:00 ص

سوريا: أخلينا المناطق التى تم الهجوم عليها مسبقًا
06:25 ص

موسكو: منشآتنا فى سوريا آمنة
06:12 ص

إصابات بين المدنيين فى حمص جرّاء الهجوم الثلاثى على سوريا
06:02 ص

مصادر سورية تعلن فشل الهجوم الثلاثى فى تحقيق أهدافه

05:33 ص

كل ما تريد معرفته عن الهجوم الثلاثى على سوريا

سياسي
الأحد 15/أبريل/2018 - 07:15 م

جودة عبدالخالق يدعو السيسي لبحث سبل تدعيم الحياة الحزبية في مصر

جودة عبدالخالق وزير
جودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعي الأسبق
سعيدة عامر
dostor.org/2129982

دعا جودة عبدالخالق، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، والقيادي بحزب التجمع، الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوى السياسية، لعقد مؤتمرين أحدهما سياسي، لبحث سبل تدعيم الحياة الحزبية والسياسية وخلق مناخ سياسي منضبط وفتح المجال العام وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية، فيما يتعلق بإحياء التعددية الحزبية.

وطالب عبدالخالق، في تصريحات لـ«الدستور» بعقد مؤتمر اقتصادي يستهدف تحسين المناخ الاقتصادي وتعديل خطة الإصلاح الاقتصادي بما يساعد في تحقيق نمو وطفرة اقتصادية ولا يمس الدعم ولا الطبقات الفقيرة.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 20 ساعة

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا

منذ أقل من شهر

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟

منذ أقل من شهر

حلقات الرقص تُغلق شارع الهرم مروريًّا

منذ شهر

مشيرة خطاب: «هنتخب السيسي» لاستكمال إصلاح التعليم في مصر

منذ شهر

فيديو.. مصريون أمام اللجان في قطر: «قالوا إبه علينا دولا»

منذ أقل من شهرين

غدًا.. حملة «موسى» تعقد اجتمًاعا مع شيوخ القبائل العربية

الآن

مميش: بناء منطقة صناعية روسية بمحور قناة السويس

عاجل.. أمريكا تجمد خطة «ترامب» للانسحاب من سوريا

الذبّاحون.. قصة آباء أبوبكر البغدادى فى الإسلام

الملك سلمان يُعلن انتهاء القمة العربية

الأكثر قراءة

ادعوا للكينج.. محمد منير يعاني من مرض خطير

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع بديلي «السعيد»

خاص.. محمد منير يدخل العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية

«قطريليكس» تفضح دور الدوحة فى إعاقة مفاوضات سد النهضة

ألبومات الصور

وزير التعليم العالي: جامعة أسيوط تمتلك قدرات علمية

«قصور الثقافة» تختتم الملتقى الثقافي لشباب جامعة حلوان (صور)

فوز «البدري» بمقعد فوق السن في «انتخابات للبيطريين» (صور)

«آداب المنيا» تفوز ببطولة الشطرنج طالبات (صور)

نجم الساعة

خاص.. محمد منير يدخل العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية

الأكثر قراءة

ادعوا للكينج.. محمد منير يعاني من مرض خطير

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع بديلي «السعيد»

خاص.. محمد منير يدخل العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية

«قطريليكس» تفضح دور الدوحة فى إعاقة مفاوضات سد النهضة

كشكول

وفد روسي في ضيافة جامعة عين شمس

"عبدالغفار" لاوجود لدولة بدون علماء متخصصين يحملون راية العلم

التعليم: إطلاق مسابقة (الباحثون الشباب) للبحث العلمي لطلاب المرحلة الثانوية بالتعاون مع بنك المعرفة المصري

التعليم: تواصل تبادل الخبرات بين موجهي ومعلمي علم النفس بجميع المديريات

"أبو عميرة" تطالب وزارة التربية والتعليم بـ 5 أشياء بشأن النظام التعليمى الجديد

الأمصار

الجبير: الأسلحة الحوثية لم تشكل أي تهديد على القمة العربية

محمد صلاح ينتقل إلى ريال مدريد على مسؤلية هذا اللاعب

سفارة فلسطين تحذر الكويتيين من «النصابين»

بعثة حظر «الأسلحة الكيميائية» إلى سوريا تدخل دوما غدا الاثنين

الرئيس الألماني لروسيا: توقفوا عن أعمالكم الشيطانية

ads
منوعات

هل شاهدت الصين من أعلى؟ 13 لقطة بديعة تجيبك

8 رياضات يمارسها الأغنياء فقط

فيديوجراف.. «ارتفاع درجة الحرارة وقصف جبهة هاري كين» أبرز أخبار اليوم

ads
ولاد الكار

عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك