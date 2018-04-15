جودة عبدالخالق يدعو السيسي لبحث سبل تدعيم الحياة الحزبية في مصر

دعا جودة عبدالخالق، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، والقيادي بحزب التجمع، الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوى السياسية، لعقد مؤتمرين أحدهما سياسي، لبحث سبل تدعيم الحياة الحزبية والسياسية وخلق مناخ سياسي منضبط وفتح المجال العام وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية، فيما يتعلق بإحياء التعددية الحزبية.



وطالب عبدالخالق، في تصريحات لـ«الدستور» بعقد مؤتمر اقتصادي يستهدف تحسين المناخ الاقتصادي وتعديل خطة الإصلاح الاقتصادي بما يساعد في تحقيق نمو وطفرة اقتصادية ولا يمس الدعم ولا الطبقات الفقيرة.