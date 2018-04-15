خاص.. مكالمة من صلاح للخطيب: «سلامات يا بيبو»
أجرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، اتصالًا هاتفيًا بالكابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي المتواجد في ألمانيا لإجراء عملية جراحية في العمود الفقري.
التفاصيل
أجرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، اتصالًا هاتفيًا بالكابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي المتواجد في ألمانيا لإجراء عملية جراحية في العمود الفقري.
التفاصيل
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، أن جامعة أسيوط تمتلك قدرات علمية كبرى في عدد من المجالات العلمية والبحثية، لا سيما في المجالات الطبية كالأورام والقلب والأطفال. وأوضح عبدالغفار أن ...
اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء الأحد، الملتقى الثقافي الأول لشباب جامعة حلوان الذي نظمته الإدارة العامة للشباب والعمال بالهيئة بعنوان نحو غد مشرق في 10 لقاءات خلال الفترة من 18 مارس الماضي ...
أعلنت منذ قليل اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي الخاص بالنقابة العامة للأطباء البيطريين على مستوى الجمهورية، فوز الدكتور البدري أحمد ضيف عضو مجلس النواب، بمقعد فوق السن على مستوي ...