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محافظات
الأحد 15/أبريل/2018 - 07:07 م

محافظ الأقصر: الكنيسة لن تقف أمام إتمام مشروع طريق الكباش

محمد بدر، محافظ الأقصر
محمد بدر، محافظ الأقصر
هدى الأمير
dostor.org/2129978

كشف محمد بدر، محافظ الأقصر، عن وجود خطة لنقل أهالى نجع أبوعصبة، وسكان العقارات التى تتداخل مع مسار طريق الكباش، وتعويضهم فى إطار المشروع القومى لإعادة إحياء الطريق، وجعله مزارا سياحيا عالميا.
وذكر بدر فى حواره مع «الدستور»، أن كنيسة العذراء الأرثوذكسية التى تعترض مسار الطريق تدعم وتتفهم أبعاد المشروع القومى، ولن تكون عائقا أمام إتمامه.

■ إلى أين وصلت مراحل مشروع إحياء طريق الكباش؟
- تعمل المحافظة، منذ أكثر من ١٠ سنوات، بالتعاون مع وزارة الآثار، للكشف عن البقايا المدفونة لطريق الكباش، باعتباره مشروعا قوميا، يساهم فى رفع معدلات الإشغال السياحى، ويضفى رونقًا خاصًا على الأقصر، ويؤهلها لأن تصبح متحفًا مفتوحًا.
وخلال مراحل كشف الطريق، تمت إزالة الكثير من المبانى، سواء السكنية أو المنشآت الحكومية، واستأنفنا العمل بالمشروع بعد توقفه منذ عام ٢٠١١ فى أعقاب أحداث ثورة ٢٥ يناير، لعدم وجود اعتمادات مالية كافية.
وبسبب طول امتداد الطريق الأثرى، فإن هناك الكثير من أعمال الإزالات الأخرى المطلوبة، وسيتم نقل سكان نجع أبوعصبة، وسكان العقارات المتداخلة مع مسار الطريق فى قطاعه الثالث، وكذلك مدرسة السلام بالقطاع الرابع، وتعويض جميع المنقولين.
■ وماذا عن الكنيستين اللتين تعترضان مسار الطريق؟
- تواصلنا مع مسئولى الكنيستين، وتم الاتفاق على هدم الكنيسة الإنجيلية، وتوفير مكان بديل لإقامتها، وفقًا لقرار رئاسة الوزراء، ونبحث أمر الإزالة مع مسئولى كنيسة العذراء الأرثوذكسية، ويجرى تنسيق العمل بين سلطات المحافظة، ووزارة الآثار، والكنيسة لن تكون عائقًا أمام ذلك المشروع القومى المهم، بل ستكون داعمة له.
■ متى يشعر المواطن الأقصرى بعائدات القطاع الاستثمارى؟
- بداية.. نعمل على قدم وساق، لتشغيل المناطق الصناعية، من خلال تقديم تسهيلات كثيرة للمستثمرين ورجال الأعمال من داخل وخارج الأقصر، وذلك من منطلق الإيمان بضرورة فتح آفاق صناعية جديدة، تعين شباب وأهالى الأقصر، الأمر الثانى، بدأنا بالفعل فى تسليم الكثير من عقود أراضى المشروعات للمستثمرين، حيث من المتوقع أن تشهد المحافظة خلال الفترة القادمة، طفرة صناعية كبرى، ممثلة فى إقامة نحو ٥٠ مصنعًا بعدة صناعات مختلفة، سيكون لها مردود جيد على المواطن الأقصرى فى أقرب وقت.
■ وما خطتكم للقضاء على المعابر العشوائية على السكك الحديدية؟
- نواجه بالفعل أزمة حقيقية فى التعامل مع المواطنين، بسبب تلك المعابر غير الشرعية، فالبعض لا يستوعب ما تمثله تلك المعابر من خطورة، قد تودى بحياة الكثيرين.
وبالرغم من إجراء تعديلات بشبكات الطرق والمواصلات، خاصة بالمناطق المحيطة بمزلقانات القطارات، لتوفير الجهد والوقت على المواطنين، والحد من الحوادث- فوجئنا بمردود سلبى للغاية من جانب المواطنين، إذ يلجأ البعض للقفز من أعلى أسوار المزلقان، للعبور إلى الجهة الأخرى.
ولأجل ذلك، بدأنا بإغلاق جميع المعابر غير الشرعية، ومراقبة المزلقانات عن كثب، والتعامل مع أى معبر عشوائى فور ظهوره، هذا إلى جانب توعية المواطنين، بما تمثله تلك المعابر من خطورة على حياتهم.

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