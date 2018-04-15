بالفيديو.. الداخلية تُخلي ميدان العتبة من الباعة الجائلين
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على الـ"فيسبوك"، مقطع فيديو، يوضح جهود رجال الأمن بالقاهرة خلال حملة استهدفت ميدان العتبة؛ لرفع الإشغالات، وتسيير حركة المرور.
واستهدفت الحملة منطقة ميدان العتبة، بمشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة وقوات أمن القاهرة وإدارة شرطة المرافق وقسم شرطة الموسكى، لتحقيق الانضباط وتسيير الحركة المرورية بتلك المنطقة الهامة، وقد أسفرت جهودها عن ضبط وتحرير "49 محضر إشغال طريق – 160 حالة إزالة إدارية – 17 بائعا متجولا – 4 محاضر تلوث بيئة – 4 عربات لبيع المأكولات- 3 مخالفات سير عكس الاتجاه - 57 متنوعة - 18 نتظار بالممنوع – حجز سيارتين و9 دراجات بخارية مخالفة- سحب 28 رخصة".
واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار مثل تلك الحملات.