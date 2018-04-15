بالفيديو.. الداخلية تُخلي ميدان العتبة من الباعة الجائلين

وزير التعليم العالي: جامعة أسيوط تمتلك قدرات علمية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، أن جامعة أسيوط تمتلك قدرات علمية كبرى في عدد من المجالات العلمية والبحثية، لا سيما في المجالات الطبية كالأورام والقلب والأطفال. وأوضح عبدالغفار أن ...