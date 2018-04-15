ادعوا للكينج.. محمد منير يعاني من مرض خطير

حالة من التّكتم والغموض الشديدين تكتنف الحالة الصّحية للمطرب محمد منير 64 عامًا، الذي تم احتجازه داخل مستشفى دار الفؤاد.



ورغم نشر البعض أخبارا تطمئن باستقرار الحالة الصحية للكينج، إلاّ أن مصادر مطّلعة كشفت لـ«الدستور» أن ملك الأغنية يعاني من مرض خطير جعل الأطباء يمنعون عنه الزيارة، وعدم دخول أحد لطرقات غرفته الخاصة مع منع السماح بدخول الأشخاص بالهواتف المحمول؛ لمنع تسرّب أي أخبار إلى وسائل الإعلام المصرية.



كان محمد منير قد أحيا قبل أسابيع حفلًا غنائيًا كبيرًا بمدينة الأقصر، جنوب مصر، في ختام فعاليات الأقصر عاصمة للثقافة العربية.