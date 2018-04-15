الذبّاحون.. قصة آباء أبوبكر البغدادى فى الإسلام

- الخوارج يبالغون فى العبادة هربًا من الإجابة عن السؤال الأخطر فى حياة أى إرهابى: «كيف أستسهل قتل النفس التى حرم الله إلا بالحق؟»

- أحد الخوارج أبىَ أن يأكل تمرة ليست من حقه.. وآخر دفع لذمى ثمن خنزير قتله.. ثم اجتمع الاثنان على الصحابى عبدالله بن خباب فأضجعاه وذبحاه





ما أشبه الليلة بالبارحة، تلك عبارة لا يملك أى متأمل إلا أن يرددها عندما ينظر للأفكار الأولى التى تحلق حولها «الخوارج» بعد موقعة صفين عام (٣٧ هـ) وما أفرزته من ممارسات، ويقارنها بأفكار وممارسات «جماعات الدم» التى تتسكع حاليًا (١٤٣٩هـ) داخل ربوع العالم الإسلامى. نحن نتحدث عن أفكار وأحداث شهدها القرن الأول للهجرة النبوية الشريفة، لكنك تجد صداها يتردد فى أفكار وأحداث تشيع فى دنيا المسلمين، ونحن نقترب من منتصف القرن الخامس عشر من الهجرة.

نشأت فرقة الخوارج - كما تعلم - بعد واقعة التحكيم الشهيرة. وهى واقعة فاصلة فى تاريخ المسلمين، تستطيع أن تجد فى تفاصيلها البذور الأولى لنشأة الأحزاب الإسلامية الكبرى التى لم تزل تحرك الأحداث داخل العالم الإسلامى حتى الآن، فبرز الحزب الأموى السنى، والحزب العلوى الشيعى، والحزب الخارجى التكفيرى. كان الحزب الثالث، هو الأكثر جرأة فى الاتهام، والأسرع إلى اختراع تهمة «التكفير» فى وجه مخالفيه. وكان الحزبان الآخران أبطأ فى توظيف هذه التهمة فى إطار الخصومة السياسية التى أخذت - فيما بعد - شكل المعارك العسكرية، لكن ذلك لم يمنع من تبادل وتداول تهمة «الضلال» بين السنة والشيعة، وتوسع الفريقان فى أحوال إلى اتهام الخصم بالمروق عن الدين. الخوارج هم أصحاب براءة اختراع فكرة «التكفير»، والأكثر استحضارًا لها فى ساحات الخصومة السياسية. ويبدو هذا التوجه طبيعيًا للغاية، فمن يحمل السيف ليريق الدم، يجد فى تكفير الآخر سندًا مريحًا، لتبرير قتل النفس التى حرم الله إلا بالحق. كذلك سارت حركة التاريخ الإسلامى منذ ظهور أول فرقة للخوارج بزعامة «عبدالله بن وهب الراسبى» وحتى «أبوبكر البغدادى» الخليفة المزعوم لتنظيم «داعش».



«جماعة الراسبى» أسست كل الأفكار التى تتبناها «مجموعات الذبح» وأبرزها التمحك بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر



«الخوارج» فى الأصل كانوا جزءًا من جيش على بن أبى طالب الذى قاتل معه ضد معاوية بن أبى سفيان فى معركة «صفين»، وكان أغلبهم من القرّاء، أى حفظة القرآن الكريم. وقد اختلفوا مع على عندما رضى بتحكيم كتاب الله فى الصراع الدموى الناشب بينه وبين معاوية، وتشكلت «المحكمة» من أبى موسى الأشعرى وعمرو بن العاص. وبعد أيام ثلاثة من التداول بين الحكمين انتهيا إلى خلع كل من معاوية وعلى، وهو حكم لم يرض عنه أنصار الخليفة الثالث، واستخدمه الخوارج فى تقبيح فعله حين وافق على التحكيم من بداية الأمر. انتهى الأمر بالخوارج إلى الانشقاق عن جيش على، والانسلاخ عن المجتمع، ليستقلوا بجماعتهم التى تتبنى أفكارهم فى تكفير من يخالفهم رأيهم فى على ومعاوية، وكل من تحلق حولهما من صحابة النبى والتابعين.

فكرة الخروج من المجتمع ليست من بنات أفكار التنظيمات التكفيرية الحديثة. فكل ما تجده عند هذه الجماعات من أفكار وممارسات، تستطيع أن تعثر على أصل له فى التفاعلات التى أحاطت بالنشأة الأولى لفرقة أو تيار «الخوارج» التى امتازت بمجموعة من الملامح، أثّرت فى مجمل التنظيمات الخارجية التى ظهرت فى ربوع العالم الإسلامى بعد ذلك. تشكل التيار الخارجى من مجموعة من الأفراد المتشتتين الذين سعوا إلى الالتئام فيما بينهم، وجمع بعضهم البعض. ويعد تنظيم «عبدالله بن وهب الراسبى»، أقدم تنظيم خارجى عرفه المسلمون. وقد نشأ قبل المواجهة التى وقعت بين جيش على بن أبى طالب والخوارج فى «النهروان». لملم الخوارج شتاتهم قبل المعركة واجتمعوا فى منزل «الراسبى»، فخطب فيهم فزهدهم فى الدنيا وأمرهم بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ثم قال: «اخرجوا بنا من هذه القرية الظالم أهلها إلى بعض كور الجبال أو إلى بعض هذه المدائن منكرين لهذه البدع المضلة».

الملمح الأول لفكر الخوارج الأمس واليوم وغدًا، يتمثل فى التمحك بفكرة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ويمثل واحدة من المقدمات الأساسية لتسلل الشيطان إلى النفس الإنسانية، وإغوائها بفكرة أنها فوق الجميع، وأهدى من الجميع، وأفهم من الجميع، وأتقى من الجميع، وأنقى من الجميع، وبالتالى يعطى المتمحك بهذه الفكرة لنفسه سلطة محاسبة البشر. الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجب على كل مسلم، بشرط أن يتم ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة: «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة»، وأن يفهم من يقوم بذلك أن هداية البشر شأن إلهى: «إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء»، وألا يزكى نفسه على غيره «فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى». «أحادية التفكير» هى التى تؤدى بصاحبها إلى «جريمة التكفير».



الإواء إلى شعاب الجبال فكرة اخترعها «الخوارج الأوائل» وتبناها من بعدهم «القاعدة» و«داعش»



الملمح الثانى الذى يصح أن نتوقف أمامه ونحن نتتبع نشأة الفكر الخارجى تعلق بـ«كراهية الدنيا». الخوارج يكرهون الحياة ويتمحكون فى هذا السياق بفكرة «الزهد». فى الاجتماع الذى ضم عبدالله بن وهب الراسبى والخوارج الأوائل. وقف أحدهم، وهو حرقوص بن زهير وخطب فيهم يقول: «إن المتاع بهذه الدنيا قليل، وإن الفراق لها وشيك، فلا تدعوكم زينتها وبهجتها إلى المقام بها، ولا تلفتنكم عن طلب الحق وإنكار الظلم». كراهية الحياة والزهد فى زينتها، مسألة تتناقض مع ما نص عليه القرآن الكريم: «قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة». الخوارج خلافًا لنصوص القرآن الكريم يرون الحياة «بدعة كبرى». الملمح الثالث والأخطر فى أفكار وممارسات الخوارج يرتبط بـ«العزلة» أو الانسلاخ عن المجتمع، والتجمع على الهوامش أو التخوم، الأمر الذين يتيح لهم تنظيم المعسكرات. مثّلت الجبال والقرى المحيطة بها أول وجهة فكّر الخوارج الأوائل فى الهروب إليها، فهم لا يستطيعون العيش بين البشر الطبيعيين، ربما لأنهم يظنون أنهم غير عاديين، وليسوا كمثلهم «فكرة الاستعلاء». وتجد فكرة الإواء للجبال والصحارى سمة أساسية من سمات الخوارج، بدءًا من لحظة ظهورهم، وحتى تنظيم القاعدة الذى أوى إلى جبال أفغانستان، وكذلك تنظيم داعش الذى اختار جحور جبال سيناء عندما قرر العمل فى مصر.

نأتى بعد ذلك لفكرة الإمارة والخضوع لأمير التنظيم، وهى تشكل ملمحًا رابعًا من ملامح التنظيمات الخارجية. ظهر ذلك فى الاجتماع التنظيمى الأول الذى تم عقده فى دار «الراسبى»، حين خرج حمزة بن سنان الأسدى قائلًا: «يا قوم إن الرأى ما رأيتم فولوا أمركم رجلًا منكم، فإنكم لا بد لكم من عماد وسناد وراية تحفون بها وترجعون إليها. فعرضوها على زيد بن حصين الطائى فأبى، وعرضوها على حرقوص بن زهير فأبى، وعلى حمزة بن سنان وشريح بن أوفى العبسى فأبيا، وعرضوها على عبدالله بن وهب، فقال: هاتوها، أما والله لا آخذها رغبة فى الدنيا ولا أدعها فرقًا من الموت، فبايعوه». قرر الخوارج بعد اختيار «الراسبى» أميرًا لهم التحرك السريع لتجميع شتاتهم من كل الاتجاهات، استعدادًا لخوض موقعة النهروان ضد على بن أبى طالب. فقرروا الخروج إلى إحدى المدن وإخلاءها من سكانها، لتشكل مركزًا لعملياتهم، فخرجوا فرادى ووحدانًا، مستخفين حتى وصلوا «المدائن» وهناك بدأ الشتات يتجمع من كل الاتجاهات. ويتعجب المتابع لملابسات النشأة الأولى لتنظيم الخوارج، وحدود تأثيرها فى التنظيمات الشبيهة اللاحقة، وهو يجد الأهالى يحاولون منع أبنائهم من الانضمام إلى هذا التنظيم - تمامًا كما يحدث الآن - دون أن يتمكنوا من ذلك بسبب عمليات غسل المخ التى تعرضوا لها، والخضوع الواضح لسلطان أمير التنظيم. يذكر «ابن الأثير» فى تاريخه أن طرفة بن عدى بن حاتم الطائى، خرج مع التنظيم الأول فى مواجهة الخليفة الراشد الثالث، فتبعه أبوه، فلم يقدر عليه، فانتهى إلى المدائن ثم رجع، ويذكر أيضًا أن جماعة من أهل الكوفة، ساروا يريدون الخوارج ليكونوا معهم، فردهم أهلوهم كرهًا، منهم القعقاع بن قيس الطائى عم الطرماح بن حكيم، وعبدالله بن حكيم بن عبدالرحمن البكائى.



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التنظيم الأول للخوارج، ضم مجموعة من الرجال المصلين الصوامين القوامين. قبل أى تحرك لهم كانوا يقضون ليلهم فى العبادة، يتلون كلام الله تعالى، وكأنهم يريدون طمأنة أنفسهم بأنهم يسعون فى سبيل الله. مؤكد أن كثيرًا من الخوارج، وأحفادهم من الإرهابيين المعاصرين، ينتابهم فى الكثير من اللحظات الشك فيما هم عليه. فالقتل وسفك الدماء ليس بالأمر السهل أو المسألة الهينة. مؤكد أنه قبل وبعد كل عملية تقفز فى أذهانهم أسئلة، وتتدفق استفهامات حول علاقة ما يفعلونه بدين الله. ربما نسوا كل هذه الأمور فى لحظة القتل نفسها، لكن مؤكد أن الأمر يختلف قبلها وبعدها. فى هذا السياق يمكن أن نفسر عملية الانغماس فى العبادة التى تميز أعضاء هذه التنظيمات. إنهم يغرقون فى العبادة، هربًا من الإجابة عن السؤال الأخطر فى حياة أى إرهابى: «كيف أستسهل قتل النفس التى حرم الله إلا بالحق؟». آخرون من أعضاء هذه التنظيمات لا تثور فى أذهانهم أى أسئلة من هذا النوع، ويمكن الزعم بأن أغلبهم هكذا، لأنهم ببساطة يأخذون بظاهر القرآن، ويحملون القرآن فى حناجرهم وليس فى قلوبهم، لأن من تمكن القرآن من قلبه لا يترخص فى القتل، ولا يتوحش فى سفك الدماء بهذه الصورة. «يتلون كتاب الله لا يجاوز حناجرهم»، كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلهيهم أهدافهم السياسية فى الاستحواذ على السلطة والسلطان عن الاستماع للنصح.

هكذا بدت التنظيمات الخارجية الأولى، وعلى رأسها تنظيم «عبدالله بن وهب الراسبى». ثار الخوارج على الخليفة على لأنه قَبِل بالتحكيم، فلما عاد إلى وجهة نظرهم، وقرر الاستمرار فى مواجهة معاوية بن أبى سفيان رفضوا العودة إليه، لأنهم كانوا يبحثون عن السلطة وليس عن الحق. كتب على إلى الخوارج بالنهر رسالة قال فيها: « بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله على أمير المؤمنين إلى زيد بن حصين وعبدالله بن وهب ومن معهما من الناس. أما بعد فإن هذين الرجلين اللذين ارتضينا حكمين قد خالفا كتاب الله، واتبعا هواهما بغير هدى من الله فلم يعملا بالسنة ولم ينفذا القرآن حكمًا، فبرئ الله منهما ورسوله والمؤمنون، فإذا بلغكم كتابى هذا فأقبلوا إلينا، فإنا سائرون إلى عدونا وعدوكم، ونحن على الأمر الأول الذى كنا عليه». لقد أعلنها على صريحة بأنه عاد إلى وجهة نظرهم، وأدرك المؤامرة التى حِيكت ضده فى مسألة التحكيم، وكيف أن الحكمين لم يعملا طبقًا للشروط التى وضعها المختصمون لإدارة «المحكمة»، وعلى رأسها الالتزام بالقرآن والسنة وأحكامهما فى هذا السياق، لكن الخوارج لم يرضوا، وهو ما يثبت أنهم لا ينشغلون بالحق، قدر ما يهتمون بتحقيق أهدافهم، وإملاء رأيهم على الآخرين بالقوة. رد الخوارج على رسالة الخليفة قائلين: «أما بعد فإنك لم تغضب لربك وإنما غضبت لنفسك، فإن شهدت على نفسك بالكفر واستقبلت التوبة نظرنا فيما بيننا وبينك وإلا فقد نبذناك على سواء، إن الله لا يحب الخائنين». لقد بلغ بهم السفه مبلغه حين طلبوا من على بن أبى طالب أن يشهد على نفسه بالكفر ويتوب إلى الله تعالى.

أخذ الخوارج بظاهر الآيات القرآنية، ولم يتعمقوا فى فهم مقاصدها، لذلك امتازت سلوكياتهم بالغرابة. تأمل هذه الواقعة التى حدثت قبل المعركة الفاصلة بينهم وبين على يوم «النهروان»، حين قبضوا على عبدالله بن خباب صاحب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وانظر جيدًا فى هذا الحوار، وما ترافق معه من أفعال. وهو حوار وقع بين الخوارج وعبدالله بن خباب بعد قبضهم عليه أثناء تحركهم إلى النهروان.

قال الخواج لعبدالله بن خباب: أفزعناك؟

قال خباب: نعم.

قالوا: لا روع عليك، حدثنا عن أبيك حديثًا سمعه من رسول الله، صلى الله عليه وسلم تنفعنا به.

قال: حدثنى أبى عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (تكون فتنة يموت فيها قلب الرجل كما يموت فيها بدنه، يمسى فيها مؤمنًا ويصبح كافرًا، ويصبح كافرًا ويمسى مؤمنًا).

قالوا: لهذا الحديث سألناك، فما تقول فى أبى بكر وعمر؟ فأثنى عليهما خيرًا.

قالوا: ما تقول فى عثمان فى أول خلافته وفى آخرها؟

قال: إنه كان محقًا فى أولها وفى آخرها.

قالوا: فما تقول فى على قبل التحكيم وبعده؟.

قال: إنه أعلم بالله منكم وأشد توقيًا على دينه وأنفذ بصيرة.

قالوا: إنك تتبع الهوى وتوالى الرجال على أسمائها لا على أفعالها، والله لنقتلنك قتلةً ما قتلناها أحدًا.

فأخذوه وكتفوه ثم أقبلوا به وبامرأته، وهى حبلى، حتى نزلوا تحت نخل مواقير، فسقطت منه رطبة، فأخذها أحدهم فتركها فى فيه، فقال آخر: أخذتها بغير حلها وبغير ثمن، فألقاها. ثم مر بهم خنزير لأهل الذمة فضربه أحدهم بسيفه، فقالوا: هذا فساد فى الأرض، فلقى صاحب الخنزير فأرضاه، فلما رأى ذلك منهم ابن خباب قال: لئن كنتم صادقين فيما أرى فما على منكم من بأس، إنى مسلم ما أحدثت فى الإسلام حدثًا، ولقد أمنتمونى قلتم: لا روع عليك. فأضجعوه فذبحوه، فسال دمه فى الماء، وأقبلوا إلى المرأة فقالت: أنا امرأة ألا تتقون الله؟ فبقروا بطنها. فلما بلغ عليًا قتلهم عبدالله بن خباب واعتراضهم الناس، بعث إليهم الحارث بن مرة العبدى ليأتيهم وينظر ما بلغه عنهم ويكتب به إليه ولا يكتمه. فلما دنا منهم يسائلهم قتلوه، وأتى عليًا الخبر والناس معه، فقالوا: يا أمير المؤمنين علامَ ندع هؤلاء وراءنا يخلفوننا فى عيالنا وأموالنا؟ سر بنا إلى القوم فإذا فرغنا منهم سرنا إلى عدونا من أهل الشام. هذا المشهد بما اشتمل عليه من أحداث وحوارات يشهد على «التفكير الظاهرى» و«الوعى السطحى» للخوارج بمعانى ودلالات الآيات القرآنية. فأحدهم ألقى بلحة من فمه، لأنه لم يأخذها بثمنها، وآخر قتل خنزيرًا، فنبهه صاحبه بأن ما فعله فساد فى الأرض، فبادر قاتل الخنزير إلى إرضاء صاحبه. فعلوا ذلك ثم ذبحوا عبدالله بن خباب، ثم شقوا بطن امرأته الحبلى، ولم يجدوا فى ذلك غضاضة، لأنه دافع عن على وهم يرون أن عليًا قد كفر لأنه قَبِل بحكم الرجال، ولم يؤمن مثلهم بأن الحكم لله، رغم ما سبق وأوضحه لهم الخليفة بأن كتاب الله يحمله بشر، ويحكم به بشر.

كان معاوية بن أبى سفيان أكثر أطراف الصراع وعيًا بمعادلة «السيف والسياسة» فى الصراع مع الخوارج. اعتمد معاوية على ثلاث قواعد فى إدارة صراعه مع هذه الفرقة: القاعدة الأولى: «إعلاء المصلحة على العداوات التقليدية». فلم يكن معاوية ليتردد فى أن يطلب المساندة من عدو أو منافس تقليدى له فى سبيل تحقيق مصالحه. فعل ذلك مع الحسن بن على، حين هم الخوارج بقتاله وإسقاط الملك الأموى، فأرسل إليه يطلب مساندته والانضمام إليه فى قتالهم، فرد عليه الحسن قائلًا: «لو آثرت أن أقاتل أحدًا من أهل القبلة لبدأت بقتالك، فإنى تركتك لصلاح الأمة وحقن دمائها». القاعدة الثانية هى قاعدة «ضرب الفرق والجماعات ببعضها البعض» أو بالتعبير الحديث «مبدأ فرّق تسُد». ففى سياق مواجهته للخوارج أقدم معاوية على استخدام أهل الكوفة - بالضغط والإكراه - كعصا لتأديب فئة الخوارج الثائرة ضده. فأمام السلطة يهون كل شىء. ويبدو أن ذلك واحد من أهم قوانين حكم «السلسال الأموى». أما القاعدة الثالثة فتلخصها عبارة: «ضع المصيبة على لسان غيرك». تلك القاعدة طبقها معاوية حين أراد توريث الخلافة لولده يزيد، فلم يرد أن تأتى هذه الدعوة على لسانه، بل قام بعملية تنسيق وترتيب مع عدد من رجال قصره، ليطرحوا ذلك أمام الوفود التى تأتيه، بحيث لا يستطيع أحدهم أن يرفض ذلك، وهو واقع تحت ضغط الوجود فى قصر الحكم، وفى حضور الخليفة، ووسط مجموعة ممن يؤثرون السلامة، ويميلون إلى قراءة ما فى أعين الخليفة من رغبات، ثم يتولون التصديق عليها بالكلام.