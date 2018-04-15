القاهرة : الأحد 15 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:39 ص

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا
07:30 ص

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

12:25 ص

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا
09:40 م

التفاصيل الكاملة لـ«خناقة» أمن حفل تامر حسني مع الصحفيين.. (صور)
09:35 م

الخميس.. أحمد خالد توفيق في بيت السناري.. و«الناشرين» يطلب 20% خصمًا على كُتبه
07:58 ص

تركيا ترحب بالهجوم الثلاثى على سوريا
07:26 ص

نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
07:00 ص

سوريا: أخلينا المناطق التى تم الهجوم عليها مسبقًا
06:25 ص

موسكو: منشآتنا فى سوريا آمنة
06:12 ص

إصابات بين المدنيين فى حمص جرّاء الهجوم الثلاثى على سوريا
06:02 ص

مصادر سورية تعلن فشل الهجوم الثلاثى فى تحقيق أهدافه

05:33 ص

كل ما تريد معرفته عن الهجوم الثلاثى على سوريا

الأحد 15/أبريل/2018 - 06:46 م

رئيس مجلس إدارة "هايفو مصر" يحاضر في مؤتمر "أمراض السرطان"

الدكتور محمد حامد
الدكتور محمد حامد
dostor.org/2129958

ألقى الدكتور محمد حامد أستاذ مساعد الأشعة التشخيصية والتداخلية طب قصر العيني نائب رئيس الجمعية العالمية للعلاجات التداخلية الدقيقة رئيس مجلس إدارة مركز هايفو مصر لعلاج الأورام دون تدخل جراحي، محاضرة عن دور تكنولوجيا هايفو في علاج أورام الكبد والبنكرياس.

لفت رئيس مجلس إدارة مركز هايفو مصر لعلاج الأورام دون تدخل جراحي إلى أن تكنولوجيا الهايفو حققت نتائج مبهرة لدى الحالات التي عولجت بالمركز، تحديدا مرضى سرطان البنكرياس وسرطان الكبد وأورام الرحم الليفية وأورام الثدي، حيث لم تسجل أية مضاعفات لدى المرضى الذين اتموا علاجهم دون تدخل جراحي، ودون الحاجة إلى فترات نقاهة.

تأتي المحاضرة ضمن أعمال مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض السرطان في دورته الثامنة عشر، المقام تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد لطيف عميد المعهد القومي للأورام، جامعة القاهرة، وبالاشتراك مع الجمعية الامريكية لجراحي الأورام.

رئيس مجلس إدارة "هايفو مصر" يحاضر في مؤتمر "أمراض السرطان"
رئيس مجلس إدارة "هايفو مصر" يحاضر في مؤتمر "أمراض السرطان"
اقرأ أيضًا
منذ حوالي 11 ساعة

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا

منذ حوالي 11 ساعة

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

منذ حوالي 19 ساعة

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا

منذ حوالي 21 ساعة

التفاصيل الكاملة لـ«خناقة» أمن حفل تامر حسني مع الصحفيين.. (صور)

منذ حوالي 21 ساعة

الخميس.. أحمد خالد توفيق في بيت السناري.. و«الناشرين» يطلب 20% خصمًا على كُتبه

منذ يومين

تركيا ترحب بالهجوم الثلاثى على سوريا

الآن

البرلمان يوافق نهائيًا على قانون المجلس القومي للمرأة

بعد تدشين الشركة الإماراتية.. «الدستور» تقدم بالأرقام كشف حساب لقناة السويس (إنفوجراف)

«التضامن»: تمويل 30 ألف مشروع متناهى الصغر للسيدات

سبب الوفاة: إشاعة.. كذبات ساهمت في إشعال الفتن (Cross Media)

الأكثر قراءة

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع بديلي «السعيد»

خاص.. محمد منير يدخل العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية

«قطريليكس» تفضح دور الدوحة فى إعاقة مفاوضات سد النهضة

«قائمة الشرف».. أسماء شهداء الهجوم الإرهابى بوسط سيناء

ألبومات الصور

«قصور الثقافة» تختتم الملتقى الثقافي لشباب جامعة حلوان (صور)

فوز «البدري» بمقعد فوق السن في «انتخابات للبيطريين» (صور)

«آداب المنيا» تفوز ببطولة الشطرنج طالبات (صور)

الأنبا بيشوي يترأس الوفد الأرثوذكسي في «الحوار بين الكنائس»

نجم الساعة

خاص.. محمد منير يدخل العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية

الأكثر قراءة

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع بديلي «السعيد»

خاص.. محمد منير يدخل العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية

«قطريليكس» تفضح دور الدوحة فى إعاقة مفاوضات سد النهضة

«قائمة الشرف».. أسماء شهداء الهجوم الإرهابى بوسط سيناء

كشكول

ندوة بالجامعة العربية المفتوحة بمصر تناقش النموذج الياباني في التعليم وتنمية قدرات الأطفال

"النسخة الأصلية منك" ندوة بكلية الإعلام جامعة بني سويف

رئيس جامعة بنى سويف يلتقى بطلاب كلية الحقوق ووعدهم بحل مشاكلهم

"ظاهرة الإرهاب وتحديات التنمية فى مصر" بمؤتمر جامعة عين شمس

"التعليم" تنظم المهرجان المسرحي الأول للتعليم الخاص

الأمصار

تونس تستضيف القمة العربية الـ 30 العام المقبل

بث مباشر..البيان الختامي لأول أيام القمة العربية

وزير الخارجية المغربي لـ «الأمصار»: أتمنى انتهاء الأزمة الليبية

رئيس الوزراء العراقي: الفاسدون والإرهابيون وجهان لعملة واحدة

إحياء ذكرى يوم الأسير الفلسطيني في جامعة القدس المفتوحة

ads
منوعات

هل شاهدت الصين من أعلى؟ 13 لقطة بديعة تجيبك

8 رياضات يمارسها الأغنياء فقط

فيديوجراف.. «ارتفاع درجة الحرارة وقصف جبهة هاري كين» أبرز أخبار اليوم

ads
ولاد الكار

عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر

​ ضربة عسكرية لمحو عار هزيمة سياسية

د. منى حلمى

​ واحد مصرى اسمه القصبجى

د. محمود الضبع

​ تعظيم الذات والزعامة الفردية

ماجد حبته

​ صفعة ثلاثية لـ... الأمم المتحدة

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك
ads