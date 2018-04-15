رئيس مجلس إدارة "هايفو مصر" يحاضر في مؤتمر "أمراض السرطان"

ألقى الدكتور محمد حامد أستاذ مساعد الأشعة التشخيصية والتداخلية طب قصر العيني نائب رئيس الجمعية العالمية للعلاجات التداخلية الدقيقة رئيس مجلس إدارة مركز هايفو مصر لعلاج الأورام دون تدخل جراحي، محاضرة عن دور تكنولوجيا هايفو في علاج أورام الكبد والبنكرياس.



لفت رئيس مجلس إدارة مركز هايفو مصر لعلاج الأورام دون تدخل جراحي إلى أن تكنولوجيا الهايفو حققت نتائج مبهرة لدى الحالات التي عولجت بالمركز، تحديدا مرضى سرطان البنكرياس وسرطان الكبد وأورام الرحم الليفية وأورام الثدي، حيث لم تسجل أية مضاعفات لدى المرضى الذين اتموا علاجهم دون تدخل جراحي، ودون الحاجة إلى فترات نقاهة.



تأتي المحاضرة ضمن أعمال مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض السرطان في دورته الثامنة عشر، المقام تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد لطيف عميد المعهد القومي للأورام، جامعة القاهرة، وبالاشتراك مع الجمعية الامريكية لجراحي الأورام.