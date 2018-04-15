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الأحد 15/أبريل/2018 - 06:42 م

سيد أبوزيد سليمان يكتب: انتخابات رئاسية خالية من أى رشاوى أو تدخلات

سيد أبوزيد سليمان
سيد أبوزيد سليمان
dostor.org/2129954

هذه شهادتى أقولها بكل حيدة وأمانة، حيث شرفت بأن أكون أحد أعضاء غرفة عمليات متابعة الانتخابات الرئاسية بنقابة الصحفيين، بحكم كونى أحد محاميها، وتابعت الأمر على مدار الساعة منذ بدء التصويت بالخارج والداخل وحتى الانتهاء من فرز الأصوات وإعلان النتائج الأولية.
حرصت على أن أدلى بصوتى فى اليوم الأول حتى لا أنشغل عن هذا الواجب أو تسيطر علىّ روح الاتكالية أو التكاسل، ورغم أننى كنت قلقا من هذا الأمر بسبب المعاناة التى عانيت منها فى المرة السابقة- عندما ذهبت فى انتخابات الإعادة ما بين شفيق ومرسى ٢٠١٢، حيث تقع لجنتى بإحدى مدارس شارع الوفاء والأمل الذى يربط بين فيصل والهرم بعد محطة المريوطية، وفى هذه المرة المشئومة أدليت بصوتى بصعوبة بالغة وبعد طول انتظار بسبب تعمد جماعة الإخوان المسلمين والفصائل التكفيرية التى تدور فى فلكها سد المنافذ المؤدية للجان من خلال عناصرها ومن قامت بشراء أصواتهم بعلب السمن وزجاجات الزيت وأكياس السكر والأموال التى تلقتها من أمريكا وقطر، وحشدتهم بالتكاتك والسرفيس وعربات نصف النقل، حتى لا يتمكن من هم خارجهم من الإدلاء بأصواتهم وعودتهم من حيث أتوا.. ولكن هذه المرة وجدت كل سهولة ويسر ووجوها بشوشة ومرحة ويحدوهم الأمل بغد أفضل بعكس الوجوه الكالحة والكئيبة التى لا تبشر بأى خير، ودخلت لجنتى وقمت بالإدلاء بصوتى مع تبادل التحية مع الآخرين، وغلبت علينا جميعا روح التعاون والمساعدة لكبار السن والمعاقين، إنها انتخابات رئاسية خالية تماما من أى رشاوى أو تدخلات، فكل من ذهب كان بإرادته الحرة وباقتناع، فقد كانت مختلفة عن الانتخابات التى تمت فى العهود السابقة التى تابعتها كمحامى حريات سواء إبان فترة الرئيس الراحل محمد أنور السادات حين كان نظام الاستفتاء والمرشح الأوحد والتنظيم السياسى الوحيد الذى كان يجبر المواطنين على الذهاب للجان، وكانت النتيجة معروفة مسبقا، وكذلك بدايات فترة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك وتدخلات رجال الأعمال وحتى انتخابات ٢٠٠٥، التى تعد أول انتخابات أخذنا فيها بالتعددية الصورية بسبب الضغوط الخارجية، حيث ترشح فيها تسعة مرشحين فى مواجهة الرئيس مبارك، الذى فاز فيها بنسبة ٨٨٫٦٪، بينما التالى له فى الأصوات حصل على ٧٫٣٪ ومن المفارقات الطريفة نستعرض قول المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تعقيبا على هذه الانتخابات بأنها «تاريخية»، والمنافسة خلال العملية الانتخابية إثراء للحوار السياسى المصرى لسنوات قادمة، وإن أجهزة الأمن المصرية كانت منضبطة فى سلامة وأمن الناخبين. وجدير بالذكر بأن عام ٢٠٠٥ هو بداية اتصال الإدارة الأمريكية بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية للتحضير لثورات الربيع العربى، وفى القلب منها ركوب ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ لدينا، وتابعت مأساة انتخابات ٢٠١٢، واختطاف مصر، والتى بدأت بفتح باب الترشح يومى ٢٣ و٢٤ مايو ٢٠١٢، والإعادة بين أحمد شفيق ومحمد مرسى وكسبها محمد مرسى بنسبة ٥١٫٧٣٪ من الأصوات، وأصبح رئيسًا للبلاد فى ٣٠ يونيو وفرض علينا فرضا بإرهاب الجماعة والتنظيمات التى تدور فى فلكها والتدخلات الأجنبية الصارخة سواء من قبل أمريكا وإنجلترا وألمانيا وتركيا وقطر وفضيحة الأموال الطائلة التى قدمتها وزارة الخارجية الأمريكية لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، كدعم فى انتخابات الرئاسة، وكانت محل استجوابات داخل الكونجرس الأمريكى، وتعد هذه الانتخابات الأسوأ فى حياتنا السياسية، وشهدت كل أشكال التدخلات سواء بالترهيب أو بالترغيب والتزلف الفاضح، حيث منعوا شركاءنا فى الوطن، الإخوة المسيحيين، فى محافظات الصعيد، من الإدلاء بأصواتهم بقوة السلاح، كما استخدمت البطاقة الدوارة، ولن ننسى أبدا فضيحة تسويد البطاقات فى ١٥ محافظة بواسطة تزوير أكثر من مليون بطاقة انتخابية بالمطابع الأميرية لحساب محمد مرسى، التى تورط فيها عدد من قيادات الجماعة على رأسهم خيرت الشاطر وعصام العريان ومحمد البلتاجى وممارسة جميع أشكال الإرهاب على أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية حتى يعلنوا نجاح مرسى، حيث تلقوا منشورا بتهديدهم بالذبح والتمثيل بجثثهم فى الشوارع والطوفان بها بالشوارع وحرق البلاد واحتلال ميدان التحرير وإعلان النتيجة بفوز مرسى قبل الإعلان من قبل اللجنة العليا للانتخابات وذهاب مرسى للقصر الجمهورى قبل حلف اليمين.
وحرص مرسى على الذهاب للقصر الجمهورى حتى يجلس مكان الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك مع التوصية بتغيير المكتب، مع التأكيد على موظفى الرئاسة بالحضور من الساعة السابعة صباحًا حتى الثانية عشرة مساءً، وذلك قبل الإدلاء بالقسم، ونعرض هذا لتذكير مدعى الثورية والنضال والقلة القليلة الذين دعوا إلى المقاطعة ويتباكون على انتخابات مرسى الذين هزمتهم جموع الشعب باحتشادهم باللجان بإرادتهم الحرة فرحين مرحين بأمل جديد ووطن جديد، وهذه الحشود هى التى أجبرت مسئولى إدارة وكالة الأنباء البريطانية «رويترز» بلندن ونيويورك، إلى سحب تقاريرها المغلوطة بشأن الانتخابات الرئاسية، وتم نشر قرار السحب من خلال جميع وسائل الإعلام التابعة لها بجميع أنحاء العالم، الأمر الذى يعد إقرارًا بعدم صحة ما ورد فيها بشأن توزيع سلع غذائية وأموال ونقل الناخبين بالحافلات، ولا أملك سوى التوجه بالتحية والتقدير لشعبنا البطل الذى أكد للعالم كله احترامه وقدسية دماء الشهداء وثبات أركان الدولة، وعودة مؤسساتها، وأنه فى طريقه للقضاء التام على الإرهاب وإتمام التنمية الشاملة.

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