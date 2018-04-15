عاجل.. أمريكا تجمد خطة «ترامب» للانسحاب من سوريا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، تجميد خطة سحب قواتها من سوريا، حتى تحقيق جميع الأهداف المرجوة.



وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، في لقاء تليفزيوني مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، اليوم الأحد: "نتمنى عودة قواتنا من سوريا، لكن القوات لن تنسحب حتى تحقيق الأهداف".



وأضافت: "لنكن واضحين، إذا انسحبنا، ومتى ننسحب، فهذا سيكون بعد علمنا أن جميع الأمور تتجه صوب الأمام".



وكان الرئيس دونالد ترامب أعلن نيته سحب القوات الأمريكية من سوريا، واشتركت أمس واشنطن وبريطانيا وفرنسا في توجيه ضربة صاروخية على عدة مواقع عسكرية داخل سوريا.