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فن
الأحد 15/أبريل/2018 - 06:20 م

بالصور.. كواليس مسلسل «طايع» في الواحات

بالصور.. كواليس مسلسل
محمد قدري
dostor.org/2129937

صوّر الفنان عمرو يوسف مجموعة من مشاهده من مسلسله الجديد «طايع» بالصحراء على طريق الواحات وفي مدينة الإنتاج الإعلامي على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

كانت المشاهد عبارة عن مطاردات بين الشرطة وعصابات تهريب الآثار والتي يتورط فيها عمرو يوسف، ويقوم محمد علي بدور ضابط وفي الوقت نفسه صديق طايع ويقوم بمطاردته مع المتهمين.

وتواجد عدد كبير من سيارات الشرطة وسيارات الدفع الرباعي بمنطقة التصوير، وحاول صناع العمل عصر أمس واليوم البعد عن حرارة الشمس وتوقف التصوير وقت الظهيرة وقام طاقم العمل بالتقاط الصور التذكارية كجزء من أجواء المرح داخل العمل.

مسلسل «طايع» تأليف محمد دياب، يشارك فى بطولته إلى جانب عمرو يوسف، عمرو عبدالجليل، صبا مبارك، سيد رجب، سهير المرشدى، محمد على، هند عبدالحليم، مها نصار، محمود البزاوى، وعدد آخر من الفنانين، وإنتاج شركة ماجنوم للمنتجين هشام تحسين ورامى إمام، ومن المقرر أن يشارك في السباق الرمضانى المقبل.

بالصور.. كواليس مسلسل «طايع» في الواحات
بالصور.. كواليس مسلسل «طايع» في الواحات
بالصور.. كواليس مسلسل «طايع» في الواحات
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