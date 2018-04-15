«المشدد» 5 سنوات لعاطلين يسرقان المواطنين في المرج بالإكراه

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالسجن المشدد 5 سنوات على عاطلين، كوَّنا عصابة لسرقة المواطنين بالإكراه في منطقة المرج.



بدأت الواقعة بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة النهضة، بلاغا من "رمضان فراج" 34 سنة- سائق، وصاحب محل لقطع غيار السيارات، يفيد فيه بتعرضه لسرقة كمية من قطع الغيار، وذلك في أثناء توجهه لمحله لتخزينها به، وذلك من قبل شخصين مجهولين، بالإكراه، تحت تهديد السلاح، في أحد الشوارع بالمنطقة، وفرا هاربين.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تأكدت صحة البلاغ؛ فتم تعقب الجناة لضبطهما، وتبين من خلال تحريات رجال المباحث، أن مرتكبى الواقعة كلا من "عاطف.م"، و"محمد. ع"؛ فتم إعداد الكمائن اللازمة لضبطهما، أسفرت إحداها عن ضبط الأول، حيث اعترف بتكوينه تشكيلا عصابيا مع الثاني "الهارب" لسرقة المواطنين بالإكراه.



وبمناقشته بمعرفة ضباط مباحث قسم شرطة النهضة؛ اعترف ببيع المسروقات لأحد عملائهما حسن النية، يُدعى "رامى. م"- تاجر، حيث تم ضبط المسروقات المستولى عليها بحوزته، وأقر بأنه لم يكن يعلم أنها من متحصلات سرقة باﻹكراه، وتم إعادتها، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.



وتمت إحالة المتهم إلى النيابة التى باشرت التحقيق، وأحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة تكوين تشكيل عصابى لسرقة المواطنين باﻹكراه، والتى أصدرت قرارها المتقدم.