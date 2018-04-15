«المياه.. والتنمية المستدامة» في ندوة بالأعلى للثقافة الثلاثاء

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور حاتم ربيع، ندوة بعنوان «المياه.. والتنمية المستدامة» فى السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، بساحة دار الأوبرا في المجلس الأعلى.



تأتى الندوة تحت إشراف الكاتب المسرحى محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافة بالمجلس، وتنظمها لجنة الاقتصاد، وبمشاركة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية، والدكتور نادر نور الدين أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، وتديرها النائبة الدكتورة هالة أبوعلى، عضو مجلس النواب ومقررة لجنة الاقتصاد.