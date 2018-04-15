إخلاء سبيل متهم في «أحداث شغب استاد القاهرة»

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإخلاء سبيل "محمد جمال أبو طالب" عضو بـ"ألتراس أهلاوى"، المتهم فى المشاركة بأحداث الشغب التى وقعت أثناء مباراة الأهلى ونادى مونانا الجابونى على استاد القاهرة فى الدور الـ 32 لدورى أبطال إفريقيا، وذلك بضمان محل إقامته.



وكانت النيابة وجهت إليه تهمة "تولى قيادة جماعة إرهابية"، والبعض الآخر تهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية"، وقررت سابقا حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.



يذكر أن عدد من أعضاء الرابطة كانوا قد توجهوا إلى المدرج الذى يعلو مقصورة الصحفيين- وهو مكان غير مخصص للجماهير-؛ لتنشب مشادات مع أفراد الأمن تتحول إلى سباب وهتافات معادية، ثم اشتباكات، بعدما أشعلوا الشماريخ وخلعوا كراسى المدرجات.



وألقي القبض على أعضاء الألتراس عقب انتهاء المباراة، حيث دخل عدد منهم إلى الاستاد، بالمخالفة للأعداد التى حددتها الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم.