عبد الفتاح: القاهرة ومحافظاتها ستشهد فعاليات مهرجان الطبول

كشف انتصار عبد الفتاح، رئيس مهرجان الطبول في دورته السادسة عن أماكن إقامة المهرجان خلال فعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا بالمجلس الأعلى للثقافة.



وقال عبد الفتاح إنه سيتم عمل فعاليات المهرجان هذا العام في القاهرة وخارجها، لتوسيع القاعدة الجماهيرية حيث سيتم عرض الفعاليات في قصر ثقافة بنها وبهتيم.



حضر المؤتمر الدكتور حاتم ربيع، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة والدكتور هشام مراد، رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية وفتحى عبد الوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية ونعمة توفيق رئيس قطاع السياحة الداخلية- وزارة السياحة، وغيرهم.