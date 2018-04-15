مهرجان الطبول يدعو «السياحة» الاهتمام بالفعالية الثقافية

قال انتصار عبد الفتاح، رئيس مهرجان الطبول، إن سريلانكا قرّرت المشاركة في فعاليات المهرجان بدورته السادسة كما هي عادتها كل عام.



وأضاف عبد الفتاح، خلال انطلاق فعاليات المؤتمر الصحفي، المنعقد بالأعلى للثقافة أن مهرجان الطبول القادم، سيتم استغلاله سياحيًا خلال دورتيه الأولى والثانية، مؤكدًا أنه مع تغيير القيادات اختلف الوضع، مطالبًا وزارة السياحة باستغلال المهرجان وتفعيل دور مكاتب الوزارة على مستوى العالم حتى تقوم بدورها في استقطاب الوفود السياحية.