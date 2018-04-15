مواهب ذا فويس تشارك عاصي الحلاني العشاء: «هنا بيروت» (صور)

التقى المطرب اللبناني عاصي الحلاني بمواهب ذا فويس، أمس الجمعة، بعد انتهاء العرض المباشر بأحد مطاعم بيروت.



ونشر عاصي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي والصور الشهير انستجرام مجموعة من الصور مصحوبة بتعليق قال فيه: «مساء أمس بعد العرض المباشر من ذا فويس شرّفوني على العشاء أحلى وأجمل الأصوات وشو في أحلى من جلسة مع أحلى وأروع أصوت الوطن العربي».



ويستعد عاصي الحلاني لطرح فيديو كليب غنائي جديد له يحمل اسم حب جنون، كما طرح مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم نسايم الحرية وأهداها للشعب المصري بمناسبة الانتخابات الرئاسية ويستعد لطرح الفيديو كليب للأغنية خلال أيام حيث يواصل المخرج جميل مغازي حاليًا عمل المونتاج والمكساج الخاص بها.