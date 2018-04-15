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سياسي
الأحد 15/أبريل/2018 - 05:57 م

العرجاوي: مشاكل التمريض تأثر على المنظومة الصحية

أحمد العرجاوي
أحمد العرجاوي
كريمة أبو زيد
dostor.org/2129916

قال أحمد العرجاوي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مشاكل التمريض التي أصبحت أمر مهم له تأثيره على المنظومة الصحية.

وأكد العرجاوي خلال اجتماع لجنة الصحة برئاسة الدكتور محمد العماري خلال مناقشة الأزمات التي تواجه التمريض أن المستشفيات الجامعية تستطيع حل المشكلة بعمل مدارس التمريض داخل المستشفيات وهنا لا يحدث.

وأشار إلى أن نواب الشعب هم المسئولون تماما عن فساد المنظومة الصحية وخصوصا توزيع التمريض والأطباء والعاملين بالمجال الطبي، مضيفًا أن عدم وجود تمريض أو تخصيص لطب الأسرة يمثل أزمة.

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