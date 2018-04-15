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اقتصاد
الأحد 15/أبريل/2018 - 05:54 م

شركات المقاولات تتعهد بتحويل سيناء إلى مدينة متكاملة

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان
بكر بهجت
dostor.org/2129915

- القطاع العقاري يستعد للتنمية في سيناء مع قرب اجتثاث الإرهاب من أرض الفيروز
- رغبة كبيرة من المستثمرين للمشاركة في مشروعات التعمير
- شركات المقاولات تتعهد بتحويل سيناء إلى مدينة متكاملة

يستعد القطاع العقاري لبدء مرحلة التنمية بسيناء- تزامنا مع مواصلة القوات المسلحة عملية تطهيرها من الإرهاب- عبر ضخ استثمارات، وإقامة مشروعات في تلك البقعة الغالية، بما يساعد في دفع عجلة الاقتصاد من جانب، وتعميرها؛ مما يمنع عودة الإرهاب إليها مرة أخرى.

ومثلت وزارة الإسكان رأس الحربة الحكومية في ملف تعمير سيناء، ومن خلفها القطاع العقاري الذي يمثل قاطرة للاقتصاد المصري، حيث أعلنت الوزارة مؤخرا تنفيذها مشروعات سكنية فى شمال وجنوب أرض الفيروز تقدر بـ 4.8 مليار جنيه، ومن المقرر زيادة حصة الوزارة منها خلال الفترة المقبلة.

وأطلقت الوزارة استراتيجية لتنمية سيناء، تتوافق مع المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية 2052، واستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وجميع الدراسات التي تمت لتنمية أرض الفيروز، منذ تحريرها، كما وضعت مؤخرا اللمسات الأخيرة على مشروع مدينة رفح الجديدة والتي ستقام على مساحة ٥٨٠ فدانا، وتشارك القوات المسلحة فى التخطيط والتجهيز لإنشاء المدينة لتكون سكنية حضارية متكاملة تشمل 626 عمارة سكنية بإجمالى 10 آلاف وحدة، إلى جانب 400 منزل بدوى، وخدمات مركزية.

وطالب مستثمرو القطاع العقاري والمقاولون بضرورة فتح الباب بقوة أمام الشركات للعمل في سيناء وضخ المزيد من الاستثمارات بها؛ حتى تتمكن الحكومة من تحقيق التنمية المستهدفة بها في أقل وقت ممكن، لافتين إلى أن التنمية والتعمير سيكونان خير سلاح لمواجهة أي تطرف أو إرهاب في أرض الفيروز.

المهندس حسن عبد العزيز رئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء، قال إن الاتحاد قدم مؤخرا مباردة لتنمية سيناء ايمانا من الشركات بالمشاركة المجتمعية تجاه الدولة، حيث شارك بمخصصات مالية تقدر بـ3 ملايين جنيه كـ"مشاركة مبدئية منه".

ولفت إلى أنه من المستهدف زيادة تلك المخصصات خلال الفترة المقبلة؛ للنهوض بالمحافظة، حيث تخصص الشركات جزءا من مخصصاتها فى تنمية سيناء.

وأضاف "عبد العزيز" أن هناك رغبة كبيرة من قبل شركات المقاولات للمشاركة في تعمير سيناء، سواء بضخ استثمارات جديدة عبر القطاع السكني، أو المشاركة في مشروعات الطرق والكباري، لافتا إلى أن شركات القطاع الخاص لديها كافة الإمكانيات التي تُمكنها من تحويل سيناء إلى مدينة متكاملة في وقت قصير.

وأوضح أن شركات المقاولات هى قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة، حيث أثبتت مؤخرا قدرتها على تحقيق اعلى معدلات فى تنفيذ المشروعات القومية.

وأكد المهندس داكر عبد اللاه رئيس الشركة العربية للمقاولات وعضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ضرورة وضع آلية متكاملة لمساهمة رجال الأعمال وشركات المقاولات فى دعم مشروعات تنمية وتعمير سيناء والتى تبنتها الدولة وبدأت فى تطبيقها مؤخرًا، واستعدادا لمرحلة ما بعد العملية العسكرية التي تجري حاليا.

واقترح "عبد اللاه" على الحكومة إمكانية أن تكون المساهمة من شركات المقاولات أو التطوير عبر العقود، بحيث يتم تضمين عقود المقاولات برسم 0.5% من قيمة المقاولة يتم توجيهها لصالح دعم المشروعات التنموية بسيناء؛ بما يضمن تنفيذ مخطط التنمية واكبر قدر من المشروعات فى أسرع وقت، مشيرا إلى ضرورة أن يكون تنفيذ هذا المقترح عبر اتحاد مقاولي التشييد والبناء، وممثلين عن الحكومة.

وفي سياق متصل.. قالت أمال رزق الله، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان- في تصريحات لها مؤخرا- إن هناك مقترحا لشن تشريعات عاجلة لإزالة جميع العقبات أمام شركات المقاولات والدولة لإحداث تنمية سريعة بمدن سيناء، مشيرة إلى أن اللجنة تسعى إلى حل كل العقبات بشكل سريع؛ من أجل مواصلة مسيرة التنمية على مستوى جميع المحافظات وليس في سيناء وحدها.

ووفقا لما أعلنته وزارة الإسكان؛ فإنه تم تنفيذ العديد من المشروعات فى شمال سيناء باستثمارات 3.2 مليار جنيه، عبر إنشاء قرية شباب الخريجين بوادى التكنولوجيا، بالإضافة إلى مشروعات المياه والطرق حيث تم تنفيذ 47 كم "طرق" بالعريش وبئر العبد، وتنفيذ 20 تجمعا بدويا تنمويا، وإقامة 30 عمارة جديدة بالمساعيد ومنازل بدوية، وكذلك مدارس ومبانى خدمية بالعريش.

وفى جنوب سيناء تم تنفيذ استثمارات تقدر بـ 1.6 مليار جنيه، حيث تم انشاء 7 تجمعات بدوية تنموية، ومشروعات طرق بدهب والطور ورأس سدر، واقامة 80 منزلا بدويا في قرى سانت كاترين والطور، وتطوير المناطق العشوائية، وتوصيل المرافق لقطع الاراضى غير المرفقه، وتنفيذ 500 وحدة سكنية.

ومثلت الطرق والكباري، ومحطات المياه والصرف والوحدات السكنية أبرز المشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، ولعبت وزارة الإسكان دورا محوريا في خطة التنمية بسيناء عبر إقامتها آلاف الوحدات السكنية أو أعمال المرافق، حيث حققت الوزارة معدلات إيجابية في مختلف القطاعات التي تعمل بها سواء الطرق أو وحدات الإسكان الاجتماعي، أو مشروعات الإسكان البدوي والمنازل، أو المشروعات الخدمية.

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