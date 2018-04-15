إعلان أسماء المكرمين في مهرجان الطبول بـ«الأعلى للثقافة»

أعلن انتصار عبدالفتاح، رئيس مهرجان الطبول في دورته السادسة، أسماء المكرّمين في مؤتمر صحفي عقد بالمجلس الأعلى للثقافة مساء اليوم الأحد.



وجاءت أسماء المكرمين كالتالي:



اسم الراحل دكتور عبد الحميد يونس عميد الأدب الشعبي والدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق ودكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري السابق والسفيرة منى عمر والأديب المصري النوبي حجاج أدّول وتكرم كذلك منظمة اليونسكو، كما سيتم تكريم اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية.



حضر الافتتاح كل من الدكتور حاتم ربيع الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة والدكتور هشام مراد، رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية وفتحى عبد الوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية ونعمة توفيق رئيس قطاع السياحة الداخلية- وزارة السياحة، وغيرهم.