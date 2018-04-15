«قطريليكس» تفضح دور الدوحة فى إعاقة مفاوضات سد النهضة

كشفت شبكة قطريليكس، عن مخطط قطري إثيوبي للإضرار بمصالح مصر في مياه النيل بهدف تعطيش 100 مليون مصري.



وقالت الشبكة إن النظام القطري يمضي قدما فى مخططاته بهدف تعطيش مصر من خلال دعم إثيوبيا لترسيع الانتهاء من بناء سد النهضة مستغلة فشل مفاوضات دول حوض النيل للصيد فى الماء العكر.



وأضافت الشبكة، أن رئيس الوزراء القطري التقي السفير الإثيوبي لدي الدوحة واتفاقا على تمويل قطري جديد لمشروعات خاصة ببناء السد ووجهها بعدها السفير الإثويبي الدعوة إلى رئيس الوزراء لزيارة السد.



وأوضحت الشبكة أن تعثر المفاوضات تحركه أهداف تتعلق بضرب الاستقرار الداخلي فى مصر.