بدء فعاليات المؤتمر الصحفي لمهرجان الطبول بـ«الأعلى للثقافة»

بدأت فعاليات المؤتمر الصحفي الذي ستعلن فيه تفاصيل مهرجان الطبول بفيلم تسجيلي قصير عن الطبول على مستوى العالم ورأي الجمهور بالمهرجان.



وتشارك في المهرجان عدة دول في مقدمتها سريلانكا واستونيا والجزائر والسعودية والصين والمالديف والمكسيك والهند واليونان وباكستان وفلسطين وبلغاريا وبولندا وتايلاند وتونس وأرمينيا واندونيسيا وغينيا الاستوائية ونيجريا والسودان ومصر وضيف شرف المهرجان هي دولة سريلانكا كما تشارك فرقة سورية مقيمة في مصر.



حضر الافتتاح كل من الدكتور حاتم ربيع الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة والدكتور هشام مراد، رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية وفتحى عبد الوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية ونعمة توفيق رئيس قطاع السياحة الداخلية، ووزارة السياحة.