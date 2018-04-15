تشغيل جراج الـ«Bot» في حي مصر الجديدة

كشف إبراهيم صابر رئيس حي مصر الجديدة، عن نظام جديد لتشغيل وإدراة جراج روكسي يطلق عليه الـ«Bot» وتولت شركة جراج روكسي تشييده.



وأوضح صابر لـ«الدستور» أن هذه الآلية لنظام التشغيل تعني «حق الانتفاع» للشركة التي تولت تشيد المشروع، وتكلف 220 مليون جنيهًا دون تحمل محافظة القاهرة أي مصاريف، موضحًا أن الجراج الذكي هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط.



وأكد رئيس حي مصر الجديدة أن الجراج الجديد الذي شهد أعماله التطويرية اليوم المهندس عاطف عبدالحميد، والمقرر افتتاحه قريبًا مع افتتاح المرحلة الثانية من حديقة الميرلاند أن الجراج سيساعد في تسيير الحركة المرورية في مصر الجديدة خصوصًا وأن ما يميزها الكثافة المرورية.