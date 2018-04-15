هاني سلامة «فوق السحاب» في بودابست

طار أمس، صناع مسلسل فوق السحاب بطولة النجم هاني سلامة وبقيادة المخرج رؤوف عبد العزيز إلى مدينة بودابست ضمن الجولة الأوربية التي حددها مخرج العمل لتصوير المسلسل في أكثر من دولة خارج مصر وفقًا لما يتطلبه طبيعة المسلسل، وتم بدء التصوير اليوم في المدينة المجرية.



ويهتم مخرج العمل رؤوف عبد العزيز بالتصوير في الدول الأوربية رغبة منه في تقديم صورة بصرية مميزة وجديدة وواقعية للمشاهد، وهو ما يهتم به منتج العمل تامر مرسي، ويتواجد حاليًا في المجر كلا من النجم هاني سلامة والفنان إيهاب فهمي والفنانة مني عبد الغني وهبه عبد الغني.



ويستمر التصوير في بودابست لمدة أسبوعين على أن يتم بعد ذلك السفر مرة أخرى لدولة أوربية جديدة من أجل الانتهاء من تصوير مشاهد العمل الخارجية في ظل اقتراب شهر رمضان.



ويعد مسلسل فوق السحاب هو العمل الدرامي الأول في الوطن العربي الذي يسافر صناعه إلى بودابست بالمجر من أجل تصوير عمل فني، الأمر ذاته حدث عندما سافروا إلى روسيا حيث كان أول مسلسل في تاريخ الدراما المصرية يقوم بالتصوير هناك وتوالت بعدة العديد من الأعمال، وتم تصوير مشاهد كثيرة في أخطر سجن في روسيا، إضافة إلى تصوير مناطق خارجية عديدة.