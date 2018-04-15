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الأحد 15/أبريل/2018 - 05:47 م

الأربعاء.. بدء الدورة العاشرة لمبادرة «من الجامعة إلى العمل»

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
علا العلاف
dostor.org/2129907

تستضف جمعية رجال العمال، جماعة المهندسين الاستشاريين؛ للإعلان عن بدء فعاليات الدورة العاشرة من برنامج "من الجامعة إلى العمل"- يوم الأربعاء المقبل- والذي تنفذه الأخيرة، بالتعاون مع المؤسسة المصرية الأوروبية للتدريب والتنمية، حيث سيتم توقيع مذكرات التفاهم مع عمداء كليات الهندسة بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة، وكذلك مع الشركات الراعية للمبادرة.

يذكر أن مبادرة "من الجامعة إلى العمل" تهدف لتأهيل وتدريب شباب المهندسين من طلاب كلياتهم بالجامعات المصرية، وتزويدهم بالمهارات الفنية والمهنية المؤهلة لسوق العمل الهندسي داخل البلاد وخارجها.

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