القاهرة : الأحد 15 أبريل 2018
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الأحد 15/أبريل/2018 - 05:47 م

«غريغوريوس لحام»: حل أزمة سوريا سياسيًا

البطريرك جريجوريوس
البطريرك جريجوريوس الثالث لحام
مونيكا جرجس
dostor.org/2129906

أكد البطريرك جريجوريوس الثالث لحام، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك السابق، إنه من المؤسف أن تقدم دول غربًا وشرقًا على كذا ضربات وتعدّيات وتسجلّ ذلك في سجل الدفاع عن الأبرياء والأطفال والمال والعيال، وانتصارا للحق وحقوق الإنسان.

وأضاف: "نستنكر بشدة ما حدث، ومن منطلق مسئوليتنا كرجل دين، واستجاب لصوت ضميرنا الكنسي والإنساني والوطني، نستنكر هذه الأفعال والضربات".

ودعا لحام، الجميع إلى تحقيق ما يطلقونه في اجتماعات مجلس الأمن، أن الحل في سورية يجب أن يكون سياسيا.

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