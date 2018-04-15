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تقارير ومتابعات
الأحد 15/أبريل/2018 - 10:53 م

«الخيامية يستعدون مبكرًا».. رمضان هلّ في الموسكي (فيديو)

«الخيامية يستعدون
نور أيمن ـ آية سالم
dostor.org/2129903

في حي الموسكي القريب من حي الأزهر التاريخي، لم ينتظر صنّاع الخيامية أكثر من ذلك لتنبيه المارة بأن شهر رمضان الكريم قد اقترب، فعرضوا على الأرصفة «العياشة والفوانيس وعلب المناديل والمفارش» المصنوعة من الأقمشة ذات الألوان الزاهية.

في أحد محلات الحي الشعبي يستعد «صابر» لاستقبال الزبائن الذين صنع لهم هذا العام أشكالًا مختلفة من المنتجات الرمضانية التي يحتاجونها لتزين منازلهم.

يبدأ «صابر» التحضير لاستقبال الشهر الكريم قبل قدومه بشهرين، إذ يشتري الأقمشة من شوارع الأزهر والغورية، ويصمم الأشكال المختلفة.

«الخيامية يستعدون مبكرًا».. رمضان هلّ في الموسكي (فيديو)
«الخيامية يستعدون مبكرًا».. رمضان هلّ في الموسكي (فيديو)
«الخيامية يستعدون مبكرًا».. رمضان هلّ في الموسكي (فيديو)
«الخيامية يستعدون مبكرًا».. رمضان هلّ في الموسكي (فيديو)
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