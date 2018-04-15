تأجيل محاكمة 21 متهمًا في «اللجان النوعية» للغد

قرّرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، تأجيل محاكمة 21 متهمًا، من بينهم الدكتور عبدالله شحاتة، المستشار الاقتصادي للمعزول محمد مرسى، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اللجان النوعية»، للغد، لاستكمال المرافعة.



عقدت الجلسة بعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر عمر عاشور.



ووجّهت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.