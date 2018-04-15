القاهرة : الأحد 15 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:39 ص

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا
07:30 ص

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

12:25 ص

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا
09:40 م

التفاصيل الكاملة لـ«خناقة» أمن حفل تامر حسني مع الصحفيين.. (صور)
09:35 م

الخميس.. أحمد خالد توفيق في بيت السناري.. و«الناشرين» يطلب 20% خصمًا على كُتبه
07:58 ص

تركيا ترحب بالهجوم الثلاثى على سوريا
07:26 ص

نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
07:00 ص

سوريا: أخلينا المناطق التى تم الهجوم عليها مسبقًا
06:25 ص

موسكو: منشآتنا فى سوريا آمنة
06:12 ص

إصابات بين المدنيين فى حمص جرّاء الهجوم الثلاثى على سوريا
06:02 ص

مصادر سورية تعلن فشل الهجوم الثلاثى فى تحقيق أهدافه

05:33 ص

كل ما تريد معرفته عن الهجوم الثلاثى على سوريا

حوادث
الأحد 15/أبريل/2018 - 05:05 م

تأجيل طعن يطالب بإلغاء تشكيل لجنة وصاية على الزمالك لـ22 أبريل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
متابعات
dostor.org/2129874

قرّرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقام من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، والتى يطالب بوقف القرار رقم ١٧١ لسنة ٢٠١٨ الصادر من وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة للوصاية على نادى الزمالك، لجلسة 22 أبريل المقبل، للاطلاع والرد على المستندات المقدمة من جانب الطاعن.

اختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس لجنة الوصاية بالجيزة.

وقدم مرتضى منصور فى دعواه، صورة لمحضر تسلمه نادى الزمالك منذ ولايته بمبلغ 600 جنيه فقط داخل الخزينة، مؤكدا أن اللاعيبه والموظفين لم يتسلموا مرتباتهم طوال عام ونصف قبل توليه رئاسة النادى.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

الجنايات تخلي سبيل متهمين في قضية «إرهاب»

منذ اسبوع

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا

منذ أقل من شهر

شاب يلقي نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة

منذ أقل من شهر

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»

منذ أقل من شهر

خطوات الحماية المدنية لتفادى وقوع الحرائق

منذ أقل من شهر

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر في مواجهات مع الشرطة بسوهاج

الآن

البرلمان يوافق على قرار مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

مشروع قانون جديد أمام البرلمان لتشكيل مجلس قومى للرجل

«ترامب» يهاجم الإعلام بسبب سوريا

ضحية بـ«أحداث الإرشاد» يرفع دعوة مدنية ضد مرسى وبديع والشاطر

الأكثر قراءة

خاص.. محمد منير يدخل العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية

«قائمة الشرف».. أسماء شهداء الهجوم الإرهابى بوسط سيناء

حريق هائل يلتهم كنيسة الشهداء بدير كينج مريوط (صور)

رسالة من «بوتين» للمشاركين في القمة العربية بالسعودية

ألبومات الصور

الأنبا بيشوي يترأس الوفد الأرثوذكسي في «الحوار بين الكنائس»

تجديد اتفاقية تعاون بين جامعتي المنصورة وهانوفر بألمانيا

رئيس جامعة المنيا يشارك في افتتاح مركز إعداد القادة بحلوان

وزير الاتصالات: التكنولوجيا كلمة السر فى تطوير منظومة الصحة

نجم الساعة

محمد فودة يكتب: «غلطة الشاطرة».. كيف أخطأت وزيرة الثقافة في اختيار محمد حفظي رئيسًا لـ«القاهرة السينمائي»؟

الأكثر قراءة

خاص.. محمد منير يدخل العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية

«قائمة الشرف».. أسماء شهداء الهجوم الإرهابى بوسط سيناء

حريق هائل يلتهم كنيسة الشهداء بدير كينج مريوط (صور)

رسالة من «بوتين» للمشاركين في القمة العربية بالسعودية

كشكول

"النسخة الأصلية منك" ندوة بكلية الإعلام جامعة بني سويف

رئيس جامعة بنى سويف يلتقى بطلاب كلية الحقوق ووعدهم بحل مشاكلهم

"ظاهرة الإرهاب وتحديات التنمية فى مصر" بمؤتمر جامعة عين شمس

"التعليم" تنظم المهرجان المسرحي الأول للتعليم الخاص

"عبد الغفار": إعادة معهد إعداد القادة كان حلم وتحدي

الأمصار

إحياء ذكرى يوم الأسير الفلسطيني في جامعة القدس المفتوحة

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل

فئران متهمة بإخفاء 500 كيلو جرام من الماريجوانا

الاحتلال: إغلاق شامل للأراضي الفلسطينية المحتلة بـ«الاستقلال»

ممنوع تواجد «العواجيز» في قرية لونجير باين

ads
منوعات

8 رياضات يمارسها الأغنياء فقط

فيديوجراف.. «ارتفاع درجة الحرارة وقصف جبهة هاري كين» أبرز أخبار اليوم

علماء فضاء: 17 ألف كويكب تمثل خطورة على الأرض

ولاد الكار

عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك