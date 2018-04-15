تأجيل طعن يطالب بإلغاء تشكيل لجنة وصاية على الزمالك لـ22 أبريل

قرّرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقام من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، والتى يطالب بوقف القرار رقم ١٧١ لسنة ٢٠١٨ الصادر من وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة للوصاية على نادى الزمالك، لجلسة 22 أبريل المقبل، للاطلاع والرد على المستندات المقدمة من جانب الطاعن.



اختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس لجنة الوصاية بالجيزة.



وقدم مرتضى منصور فى دعواه، صورة لمحضر تسلمه نادى الزمالك منذ ولايته بمبلغ 600 جنيه فقط داخل الخزينة، مؤكدا أن اللاعيبه والموظفين لم يتسلموا مرتباتهم طوال عام ونصف قبل توليه رئاسة النادى.