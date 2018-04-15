المشدد 10 سنوات لمسجل خطر بتهمة الاتجار في المخدرات بالمرج

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 10 سنوات لعاطل مسجل خطر، بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بالمرج.



وطالب دفاع المتهم، خلال المرافعة أمام هيئة المحكمة التى تنظر القضية، ببرائته من التهم المنسوبة إليه، وذلك استنادا إلى عدم ضبط المتهم فى حالة من حالات التلبس، مضيفا أن إذن النيابة صدر بعد القبض على المتهم بعدة ساعات، ما يؤكد أن التهمة الموجه له غير صحيحة، موضّحًا أنه توجد خلافات بين المتهم وأحد أفراد القوة الأمنية التى ألقت القبض عليه، بسبب خلافات الجيرة بينه وبين إحدى أقارب فرد الأمن، مشيرًا إلى أن القضية تم تلفيقها لموكله نكاية فيه.



من جانبها، قضت هيئة المحكمة بناء على أمر الإحالة وتحقيقات النيابة العامة، وتحريات المباحث، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات، بعد أن تأكدت من إدانته بارتكاب الواقعة.



تلقى ضباط مباحث قسم المرج، معلومات تفيد باتجار «جمال.ع»، وشهرته «سكر»، فى المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم المرج مكانا لترويج تجارته غير المشروعة، وبجمع التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة.



وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة «1.5 كيلو حشيش» داخل مسكنه استعدادا لترويجها بالمنطقة، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، وأحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.