القاهرة : الأحد 15 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:39 ص

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا
07:30 ص

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

12:25 ص

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا
09:40 م

التفاصيل الكاملة لـ«خناقة» أمن حفل تامر حسني مع الصحفيين.. (صور)
09:35 م

الخميس.. أحمد خالد توفيق في بيت السناري.. و«الناشرين» يطلب 20% خصمًا على كُتبه
07:58 ص

تركيا ترحب بالهجوم الثلاثى على سوريا
07:26 ص

نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
07:00 ص

سوريا: أخلينا المناطق التى تم الهجوم عليها مسبقًا
06:25 ص

موسكو: منشآتنا فى سوريا آمنة
06:12 ص

إصابات بين المدنيين فى حمص جرّاء الهجوم الثلاثى على سوريا
06:02 ص

مصادر سورية تعلن فشل الهجوم الثلاثى فى تحقيق أهدافه

05:33 ص

كل ما تريد معرفته عن الهجوم الثلاثى على سوريا

تكنولوجيا
الأحد 15/أبريل/2018 - 05:02 م

«جوجل جو».. تطبيق جديد لحل مشكلة بطء سرعة الإنترنت

جوجل
جوجل
وكالات
dostor.org/2129868

طورت شركة خدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة «جوجل»، تطبيقا يستهدف مساعدة مستخدمي شبكة الإنترنت في إفريقيا على التغلب على ضعف سرعة الإنترنت وارتفاع أسعارها.

يقلص تطبيق «جوجل جو» كمية البيانات المطلوبة لعرض نتائج البحث على محرك «جوجل» بنسبة 40% ويتيح الوصول إلى نتائج عمليات البحث السابقة مجددا دون إنترنت كما تم تطوير خاصية البحث الصوتي على محرك «جوجل» لكي تعمل بصورة أفضل في حالة السرعة المنخفضة للاتصال بالإنترنت.

ونقل موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن كريستينا لين نائب مدير تسويق المنتجات لمنطقة جنوب الصحراء الإفريقية في شركة «جوجل»، إن «المزيد والمزيد من الأفارقة يستخدمون الإنترنت كل سنة، ويستخدمون الهواتف المحمولة باعتبارها الوسيلة الأساسية للاتصال بالشبكة الدولية وأحيانا يستخدمون أجهزة مخصصة فقط للاتصال بالإنترنت.. لكن ضعف سرعة إنترنت المحمول وارتفاع أسعارها إلى جانب قلة مساحة تخزين البيانات غالبا ما تجعل من الصعب على الناس (في إفريقيا) تحقيق أقصى استفادة من الإنترنت.. جوجل جو يوفر طريقة أخف وأسرع للبحث (على الإنترنت)».

ويعد تطبيق «جوجل جو» أحدث جهود «جوجل» لتوسيع وجودها في الدول الإفريقية جنوب الصحراء والتي تتواجد فيها بالفعل شركة موقع التواصل الاجتماعي الشهير «فيسبوك» من خلال مبادرات عديدة لتقليل تكلفة الاتصال الإنترنت وتوفير الخدمة مجانا في المناطق النائية.

وكانت الشركة الأمريكية العملاقة قد أعلنت في العالم الماضي اعتزامها تعليم 10 ملايين شخص في إفريقيا مهارات الإنترنت خلال خمس سنوات لتسهيل حصولهم على فرص عمل.

يعمل تطبيق «جوجل جو» يعمل مع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل «أندرويد 3.4» (جيلي بين) والإصدارات التالية منه، وسيتم توفيره في 26 دولة جنوب الصحراء الإفريقية. كما سيتم تثبيته في كل الأجهزة الجديدة التي تعمل بنظام التشغيل «أندرويد أوريو» التي سيتم طرحها قريبا في الأسواق.

موضوعات متعلقة

اعرف سرعة الإنترنت بأداة جديدة من «جوجل»

أوباما يتسبب في عطل «جوجل»

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

ميزة جديدة فى «واتس آب» بشأن التسجيلات الصوتية

منذ شهر

لماذا يحتفل جوجل بعيد «العدد ط»؟

منذ شهرين

فيسبوك يخسر ملايين المستخدمين في أمريكا

الآن

البرلمان يوافق على قرار مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

مشروع قانون جديد أمام البرلمان لتشكيل مجلس قومى للرجل

«ترامب» يهاجم الإعلام بسبب سوريا

ضحية بـ«أحداث الإرشاد» يرفع دعوة مدنية ضد مرسى وبديع والشاطر

الأكثر قراءة

خاص.. محمد منير يدخل العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية

«قائمة الشرف».. أسماء شهداء الهجوم الإرهابى بوسط سيناء

حريق هائل يلتهم كنيسة الشهداء بدير كينج مريوط (صور)

رسالة من «بوتين» للمشاركين في القمة العربية بالسعودية

ألبومات الصور

الأنبا بيشوي يترأس الوفد الأرثوذكسي في «الحوار بين الكنائس»

تجديد اتفاقية تعاون بين جامعتي المنصورة وهانوفر بألمانيا

رئيس جامعة المنيا يشارك في افتتاح مركز إعداد القادة بحلوان

وزير الاتصالات: التكنولوجيا كلمة السر فى تطوير منظومة الصحة

نجم الساعة

محمد فودة يكتب: «غلطة الشاطرة».. كيف أخطأت وزيرة الثقافة في اختيار محمد حفظي رئيسًا لـ«القاهرة السينمائي»؟

الأكثر قراءة

خاص.. محمد منير يدخل العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية

«قائمة الشرف».. أسماء شهداء الهجوم الإرهابى بوسط سيناء

حريق هائل يلتهم كنيسة الشهداء بدير كينج مريوط (صور)

رسالة من «بوتين» للمشاركين في القمة العربية بالسعودية

كشكول

"النسخة الأصلية منك" ندوة بكلية الإعلام جامعة بني سويف

رئيس جامعة بنى سويف يلتقى بطلاب كلية الحقوق ووعدهم بحل مشاكلهم

"ظاهرة الإرهاب وتحديات التنمية فى مصر" بمؤتمر جامعة عين شمس

"التعليم" تنظم المهرجان المسرحي الأول للتعليم الخاص

"عبد الغفار": إعادة معهد إعداد القادة كان حلم وتحدي

الأمصار

إحياء ذكرى يوم الأسير الفلسطيني في جامعة القدس المفتوحة

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل

فئران متهمة بإخفاء 500 كيلو جرام من الماريجوانا

الاحتلال: إغلاق شامل للأراضي الفلسطينية المحتلة بـ«الاستقلال»

ممنوع تواجد «العواجيز» في قرية لونجير باين

ads
منوعات

8 رياضات يمارسها الأغنياء فقط

فيديوجراف.. «ارتفاع درجة الحرارة وقصف جبهة هاري كين» أبرز أخبار اليوم

علماء فضاء: 17 ألف كويكب تمثل خطورة على الأرض

ولاد الكار

عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك