السجن 6 سنوات لفلاح بتهمة الاتجار في الحشيش

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد طه، اليوم الأحد، المتهم محمود محمد، فلاح، بالسجن 6 سنوات، وغرامة 55 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المخدرات.



صدر الحكم بعضوية المستشارين جمال السمرى وأحمد رضوان ومحمد عبدالحافظ، وأمانة سر صبحى عبدالحميد وعادل الشيخ.



وأسندت النيابة للمتهم، محمود محمد أحمد، 36 سنة، فلاح، تهمة حيازة وإحراز جوهر الحشيش بقصد الاتجار، وحيازة سلاح نارى «بندقية آلية» وذخائر مما تستعمل على هذا السلاح، وحيازة أداة وسلاح أبيض «سكين»، و«نصل معدنى» تستخدمان فى الاعتداء على الأشخاص.