السجن 3 سنوات لمتهمين شرعا في سرقة سيارة

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبدالسلام يونس، بالسجن 3 سنوات لمتهمين بالشروع فى سرقة سيارة أجرة بمصر القديمة.



كشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهمين «محمد حسن محمد»، محبوس، 25 سنة، جزّار، و«يوسف عبدالحميد محمد عفيفي»، محبوس، 31 سنة، صاحب محل، بالشروع فى سرقة سيارة مملوكة للمجني عليه هاني عبدالقادر همام بالطريق العام، بطريق الإكراه، بأن استوقفاه لتوصيلهما إلى إحدى المناطق، فاستجاب لهما وما إن وصلا إلى مكان ناءٍ حتى أشهر الأول فى وجهه سلاح أبيض «مطواة»، ووضعه على رقبته، طالبين منه التخلى عن سيارته، ولكن فشلا فى السرقة لفرار الضحية بمفتاح مركبته طالبا النجدة، وتم القبض عليهما.



صدر الحكم بعضوية المستشارين جمال أبوطالب وطه عبدالعظيم وولاء وجدي، وأمانة سر محمد عبدالعزيز.