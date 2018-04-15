رئيس الوزراء يوجّه بنشر ثقافة سلامة الغذاء

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماع مجلس أمناء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بحضور وزراء البيئة، والتموين، والزراعة، والسياحة، ورئيس الهيئة، وممثلين عن الجهات المعنية.



وتناول الاجتماع، عرض أنشطة الهيئة القومية لسلامة الغذاء منذ صدور تشكيل مجلس إدارة الهيئة، إلى جانب النظر في الإجراءات المطلوبة، وآلية التنسيق بين الهيئة والجهات المعنية حاليًا بالرقابة على الغذاء.



ووجّه رئيس الوزراء بأهمية العمل وفق برنامج زمني محدد بأولويات واضحة، يتضمن التوعية ونشر ثقافة سلامة الغذاء بين العاملين في الوزارات المعنية لدى المستهلكين والمنتجين، مع بحث الإجراءات الجديدة المطلوب إصدارها، وفق الضوابط التي تعكس الرؤية الحديثة لمفهوم سلامة الغذاء، مع تفعيل دور الهيئة في تحديد وتطوير الضوابط الخاصة وانتقاء العاملين بعناية، وعدم صدور أي تشريعات تختص بسلامة الغذاء دون الرجوع الى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

