اتحاد المستثمرين: خطة جديدة للتنمية الصناعية خلال العام الجاري

أكد محمد فريد خميس، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن الاتحاد يعمل علي وضع خطة واضحة، ومستهدفة للتنمية الصناعية في مصر، سيتم تنفيذها خلال العام الجاري.



وشدد على أهمية الاستمرار في تنفيذ مشروعات جديدة وضخ المزيد من الاستثمارات لتنمية الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن ذلك سيوفر مستوى معيشي جيد وفرص عمل للأجيال القادمة.



وقال خميس، خلال اجتماع الاتحاد لمناقشة النشاط السنوي عن عام ٢٠١٧، اليوم، إن قوة الصناعة سوف تساهم في سد عجز موازنة الدولة وميزان المدفوعات وزيادة الإنتاج المحلى لحماية الصناعة المصرية.



وأوضح أن العمل على تقوية الصناعة المصرية لمدة ٤ سنوات سيجعلها قادرة على غزو الأسواق العالمية.