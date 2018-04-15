القاهرة : الأحد 15 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:39 ص

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا
07:30 ص

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

12:25 ص

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا
09:40 م

التفاصيل الكاملة لـ«خناقة» أمن حفل تامر حسني مع الصحفيين.. (صور)
09:35 م

الخميس.. أحمد خالد توفيق في بيت السناري.. و«الناشرين» يطلب 20% خصمًا على كُتبه
07:58 ص

تركيا ترحب بالهجوم الثلاثى على سوريا
07:26 ص

نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
07:00 ص

سوريا: أخلينا المناطق التى تم الهجوم عليها مسبقًا
06:25 ص

موسكو: منشآتنا فى سوريا آمنة
06:12 ص

إصابات بين المدنيين فى حمص جرّاء الهجوم الثلاثى على سوريا
06:02 ص

مصادر سورية تعلن فشل الهجوم الثلاثى فى تحقيق أهدافه

05:33 ص

كل ما تريد معرفته عن الهجوم الثلاثى على سوريا

عالم
الأحد 15/أبريل/2018 - 04:39 م

«الولايات المتحدة»: قواتنا لن تنسحب من سوريا قبل تحقيق أهدافها

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية
وكالات
dostor.org/2129840

قالت نيكي هايلي، المندوبة الأمريكية الدائمة في الأمم المتحدة، إن القوات الأمريكية لن تنسحب من سوريا قبل تحقيق أهداف الاستراتيجية الأمريكية.

وأكدت «هايلي»، اليوم الأحد، أن القوات الأمريكية لن تنسحب من سوريا قبل تحقيق أهداف الاستراتيجية الأمريكية، ومن ضمنها ضمان عدم استخدام السلاح الكيميائي مرة أخرى.

وقالت، في مداخلة مع قناة «فوكس نيوز» الأمريكية: من أهدافنا أن نرى القوات الأمريكية تعود للوطن، ولكننا لن نرحل قبل تحقيق الأهداف.

وأوضحت أن هذه الأهداف تشمل: هزيمة داعش «المحظور في روسيا» بشكل كامل، والتأكد من عدم استخدام السلاح الكيميائي مرة أخرى، وضمان أرضية لمراقبة ما تقوم به إيران، والتي تمثل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي.

موضوعات متعلقة

هايلي: سنتحرك إذا استخدم النظام السوري «الكيماوي» مجددًا

واشنطن: سنتدخل في سوريا أيًا كان قرار مجلس الأمن

أمريكا تطلب تصويت مجلس الأمن لإجراء تحقيق فى استخدام الأسلحة الكيميائية بسوريا

أمريكا: استخدام السلاح الكيماوي انتهاك للقانون الدولي

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 10 ساعات

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا

منذ حوالي 10 ساعات

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

منذ يوم

تركيا ترحب بالهجوم الثلاثى على سوريا

منذ يومين

سوريا: أخلينا المناطق التى تم الهجوم عليها مسبقًا

منذ يومين

موسكو: منشآتنا فى سوريا آمنة

منذ يومين

إصابات بين المدنيين فى حمص جرّاء الهجوم الثلاثى على سوريا

الآن

البرلمان يوافق على قرار مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

مشروع قانون جديد أمام البرلمان لتشكيل مجلس قومى للرجل

«ترامب» يهاجم الإعلام بسبب سوريا

ضحية بـ«أحداث الإرشاد» يرفع دعوة مدنية ضد مرسى وبديع والشاطر

الأكثر قراءة

خاص.. محمد منير يدخل العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية

«قائمة الشرف».. أسماء شهداء الهجوم الإرهابى بوسط سيناء

حريق هائل يلتهم كنيسة الشهداء بدير كينج مريوط (صور)

رسالة من «بوتين» للمشاركين في القمة العربية بالسعودية

ألبومات الصور

الأنبا بيشوي يترأس الوفد الأرثوذكسي في «الحوار بين الكنائس»

تجديد اتفاقية تعاون بين جامعتي المنصورة وهانوفر بألمانيا

رئيس جامعة المنيا يشارك في افتتاح مركز إعداد القادة بحلوان

وزير الاتصالات: التكنولوجيا كلمة السر فى تطوير منظومة الصحة

نجم الساعة

محمد فودة يكتب: «غلطة الشاطرة».. كيف أخطأت وزيرة الثقافة في اختيار محمد حفظي رئيسًا لـ«القاهرة السينمائي»؟

الأكثر قراءة

خاص.. محمد منير يدخل العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية

«قائمة الشرف».. أسماء شهداء الهجوم الإرهابى بوسط سيناء

حريق هائل يلتهم كنيسة الشهداء بدير كينج مريوط (صور)

رسالة من «بوتين» للمشاركين في القمة العربية بالسعودية

كشكول

"النسخة الأصلية منك" ندوة بكلية الإعلام جامعة بني سويف

رئيس جامعة بنى سويف يلتقى بطلاب كلية الحقوق ووعدهم بحل مشاكلهم

"ظاهرة الإرهاب وتحديات التنمية فى مصر" بمؤتمر جامعة عين شمس

"التعليم" تنظم المهرجان المسرحي الأول للتعليم الخاص

"عبد الغفار": إعادة معهد إعداد القادة كان حلم وتحدي

الأمصار

إحياء ذكرى يوم الأسير الفلسطيني في جامعة القدس المفتوحة

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل

فئران متهمة بإخفاء 500 كيلو جرام من الماريجوانا

الاحتلال: إغلاق شامل للأراضي الفلسطينية المحتلة بـ«الاستقلال»

ممنوع تواجد «العواجيز» في قرية لونجير باين

ads
منوعات

8 رياضات يمارسها الأغنياء فقط

فيديوجراف.. «ارتفاع درجة الحرارة وقصف جبهة هاري كين» أبرز أخبار اليوم

علماء فضاء: 17 ألف كويكب تمثل خطورة على الأرض

ولاد الكار

عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك