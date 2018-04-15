«الولايات المتحدة»: قواتنا لن تنسحب من سوريا قبل تحقيق أهدافها

قالت نيكي هايلي، المندوبة الأمريكية الدائمة في الأمم المتحدة، إن القوات الأمريكية لن تنسحب من سوريا قبل تحقيق أهداف الاستراتيجية الأمريكية.



وأكدت «هايلي»، اليوم الأحد، أن القوات الأمريكية لن تنسحب من سوريا قبل تحقيق أهداف الاستراتيجية الأمريكية، ومن ضمنها ضمان عدم استخدام السلاح الكيميائي مرة أخرى.



وقالت، في مداخلة مع قناة «فوكس نيوز» الأمريكية: من أهدافنا أن نرى القوات الأمريكية تعود للوطن، ولكننا لن نرحل قبل تحقيق الأهداف.



وأوضحت أن هذه الأهداف تشمل: هزيمة داعش «المحظور في روسيا» بشكل كامل، والتأكد من عدم استخدام السلاح الكيميائي مرة أخرى، وضمان أرضية لمراقبة ما تقوم به إيران، والتي تمثل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي.