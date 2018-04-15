طبق اليوم.. طريقة تحضير «كفتة الديك الرومى»

أقرب طريق إلى قلب الرجل معدته، لهذا تعمل المرأة على اتقان فنون الطبخ للفوز بـ«قلب حبيبها»، ولمساعدتك في هذا الأمر، نقدم لك يوميًا قائمة بألذ وأشهى الأطباق، وطبق اليوم «كفتة الديك الرومي».



وتتكون وجبة «كفتة الديك الرومي» من صدور ديك رومي وبصل مفروم وثوم مفروم وفلفل أحمر وكمون ومكعب مرقة دجاج وحليب ولبابة الخبز وزيت وملح والجزر والبطاطس.



ولتحضير وجبة «كفتة الديك الرومي»، في البداية ضعي الثوم، الجزر، البطاطس، والبيضة في إناء الكفتة، وامزجي المكونات جيدًا.



بعد ذلك ضيفي الفلفل الأحمر، الفلفل الأسود، البقدنوس والملح، واخلطي الكل جيدًا، وشكلي من الخليط كورات بحجم حبة مشمش، ضعيها في الفرن على 150 درجة لمدة 20 دقيقة.



في النهاية ضعي تلك الكورات في طبق التقديم المزين بورق الخس.