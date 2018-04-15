«أوراسكوم للاتصالات» توقف مفاوضات الاستحواذ على إنرشيا للهندسة

أعلنت شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة توقف مفاوضات صفقة استحواذها على شركة إنرشيا للهندسة والتجارة.



وأوضحت أوراسكوم للاتصالات، في بيان لها، اليوم الأحد، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، بشأن استحواذها على 51% من رأسمال "إنرشيا"، وعليه قررت الشركتان إيقاف المفاوضات.



ونوهت بأنها تدرس حاليًا فرصًا استثمارية أخرى في القطاع العقاري.



وكانت أوراسكوم للاتصالات كشفت، في ديسمبر الماضي، موافقة مجلس إدارتها بشكل مبدئي، على الاستحواذ على شركة إنرشيا للهندسة والتجارة بنسبة لا تقل عن 51%.



وأضافت أن مجلس الإدارة وافق على تشكيل تحالف مع انرشيا للدخول في المزايدات التي تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لحين إتمام الاستحواذ.