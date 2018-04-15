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الأحد 15/أبريل/2018 - 08:13 م

كفر الشيخ تنتقم لعقر 6 طلاب بقتل 10 كلاب

لدكتور عبالحكيم اسماعيل
لدكتور عبالحكيم اسماعيل
أحمد يوسف
dostor.org/2129818

عقر كلب ضال ستة طلاب في مدينة الرياض بمحافظة كفر الشيخ، قبل نقلهم إلى مستشفى الرياض المركزي لتلقي العلاج.

اللواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارا من مأمور مركز الرياض، بوجود بلاغ من عدد من الأهالي بوجود كلب ضال يعقر المواطنين بأماكن متفرقة قريبة من مدينة الرياض، منها قرية دربالة وعزبة الشقف ومجزر الرياض وكوبري الرياض.

وعلى الفور تم إخطار مديرية الطب البيطري، وكلف الدكتور عبدالحكيم إبو إسماعيل وكيل وزارة الطب البيطري، والدكتور شعبان مغنم مدير إدارة الرياض البيطرية، والذي تواصل مع مديرية الأمن وتم توفير متخصصين لقتل الكلاب الضالة.

وقال الدكتور شعبان مغنم مدير إدارة الرياض البيطرية، إن الإدارة قتلت 10 كلاب ضالة يشتبه في كون إحداها مسعور، وتم التخلص منها بدفنها.

إلى هذا، أشار الدكتور إسماعيل الشرنوبي مدير مستشفى الرياض المركزي، إلى أنه فور وصول الحالات المصابة وجميعهم 6 حالات لطلاب ما بين 6 و15 سنة، أخطر مديرية الصحة برئاسة الدكتورة لميس المعداوي وكيل وزارة الصحة، والتي أمرت على الفور بتوفير الأمصال المضادة لمرض السعار على الرغم من ارتفاع التكلفة المالية.

وأضاف الشرنوبي، أنه جرى عمل الإسعافات الطبية اللازمة للحالات والتي تبين أنها حالات خدوش وجروح بسيطة، وتم وضعهم تحت الملاحظة وأخذ عينات منهم لتحليلها، وسيتم إعطائهم حقن مضادة للسعار عددها 5 على مدار شهر كامل حتى يتم شفائهم تماما.

كفر الشيخ تنتقم لعقر 6 طلاب بقتل 10 كلاب
كفر الشيخ تنتقم لعقر 6 طلاب بقتل 10 كلاب
كفر الشيخ تنتقم لعقر 6 طلاب بقتل 10 كلاب
كفر الشيخ تنتقم لعقر 6 طلاب بقتل 10 كلاب
كفر الشيخ تنتقم لعقر 6 طلاب بقتل 10 كلاب
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