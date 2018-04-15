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مصر
الأحد 15/أبريل/2018 - 04:19 م

مصر تشارك فى المؤتمر الدولى للمطارات لمنطقة إفريقيا بنيجريا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمود السعدى
dostor.org/2129814

شاركت مصر، ممثلة في الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بحضور المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة، في الاجتماع التاسع والخمسين للمجلس الدولي العالمي للمطارات لمنطقة إفريقيا بمدينة لاجوس بنيجيريا، ويعقد في الفترة من 14 وحتى 20 أبريل الجاري.

وتم خلال الاجتماع اختيار مدينة الأقصر لتكون مقرًا لاجتماع الجمعية العامة ومجلس إدارة المجلس الدولي للمطارات (ACI) إقليم إفريقيا والمؤتمر والمعرض المصاحب له لإقليم إفريقيا في الفترة من 16 إلى 22 مارس 2019.

يذكر أن مصر عضو رئيسي وفاعل بمنظمة المجلس الدولي للمطارات منذ نشأتها، وتحتفظ بمقعد دائم في المجلس دون اللجوء لانتخابات، نظرًا لدور مصر الريادي في القارة الإفريقية، وخلال الاجتماعات تم تسليط الضوء علي الرؤية الإستراتيجية ووجهات النظر من المديرين التنفيذيين، وتسعير الخدمة المقدمة بالمطارات في إطار المعايير الدولية، بالإضافة إلى حث المطارات الإفريقية على تقليل الانبعاثات الكربونية وضرورة مشاركة كل مطار في برنامج ACI حماية البيئة من الغازات الكربونية.

يهدف اجتماع المجلس الدولي العالمي للمطارات، والمؤتمر المصاحب له، إلى تميز الخدمة بالمطارات من خلال تبادل خبرات الدول المشاركة في المؤتمر، علمًا بأن هذا الاجتماع يعتبر من أهم المحافل الدولية بالنسبة للمطارات، لكونه يستطيع جمع أكبر عدد من ممثلي المطارات وشركاء الطيران على مستوى العالم للقيام بالتعاون المثمر فيما بينهم.


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