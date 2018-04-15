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سياسي
الأحد 15/أبريل/2018 - 04:18 م

سحر نصر: قانون تنظيم وحدات الطعام المتنقلة مشروع مهم جدًا

الدكتورة سحر نصر
الدكتورة سحر نصر
كريمة أبو زيد
dostor.org/2129812

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مشروع قانون تنظيم وحدات الطعام المتنقلة مشروع مهم جدا، ويدعم فرص عمل للشباب، والتي هي من أهم أولويات الحكومة، كما أن هذا الأمر ينص عليه الدستور، ويدعم القطاع غير الرسمي، من أجل تأهيله وضمه للقطاع الرسمي.

وأكدت أن القانون يضع مجموعة من المعايير التي تجعل من وحدات الطعام المتنقلة أمرا متوافقا مع الاشتراطات الصحية والبيئية.

وأوضحت الوزيرة أن الدولة تولي اهتماما كبيرا جدا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أجل العمل على تقليل نسبة البطالة.

جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لمناقشة مشروع قانون تنظيم وحدات الطعام المتنقلة.

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