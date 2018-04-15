الليلة.. «وجوه الطبيعة» لشوقي عزت بجاليري مصر

يُفتتح في السابعة مساء اليوم، معرض «وجوه الطبيعة» للفنان التشكيلي شوقي عزت، بجاليري مصر، بحضور لفيف من الفنانين والجمهور، يستمر المعرض حتى 28 أبريل الجاري.



ويُقدم الفنان في معرضه الجديد مجموعة من أحدث لوحاته التي تعكس ثراء في الرؤى وعمق أسلوب الطرح لإكساب الموضوعات رونقًا جماليًا وبُعدًا فلسفيًا وفكريًا يجذب المُتلقى لمساحات في الخيال أرحب، وإلى طبقات وجدانية أبعد، وهو أسلوب تصويري مُعاصر يؤكد تأثر الفنان بتجربته ومعايشته للثقافة الأوروبية التي مزجها وصهرها مع موروثه الثقافي والحضاري المصري.



شوقي عزت من مواليد بورسعيد 1953، فنان وباحث في مجال الفن التشكيلي، درس بأكاديمية الفنون الجميلة بروما من 1981 إلى 1985 قسم التصوير الزيتي، ومن 1985 إلى 1987 قسم ديكور المسرح والتليفزيون، بعد انتهاء دراسته زار عديدا من الدول الأوروبية حتى استقر في هولندا، يعمل ويعيش في مدينة أمستردام، قدم العديد من المعارض الشخصية والجماعية منذ عام 1971 في مصر وإيطاليا وبلجيكا وهولندا، أقتنيت أعماله بمتحف القاهرة للفن الحديث ومتحف شيفيكوا بمدينة جبيلينا ومحافظة تريفزيو بإيطاليا، ومتحف الشعوب بمدينة روتردام، ومحافظة دين هيلدر ومحافظة أمستردام بهولندا، بالإضافة إلى مقتنيات خاصة في كل من مصر وبلجيكا وسويسرا وهولندا.