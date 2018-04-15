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اقتصاد
الأحد 15/أبريل/2018 - 04:01 م

رئيس «كريدي أجريكول» يطمئن المصريين بشأن الوضع الاقتصادي

صوره من الحدث
صوره من الحدث
راندا التوني
dostor.org/2129801

رحب بنك كريدي أجريكول مصر، بفيليب براساك، الرئيس التنفيذي لمجموعة كريدي أجريكول، أثناء زيارته مصر.

واشتمل جدول الزيارة، التي استمرت يومين، على عشاء مع عدد من العملاء البارزين، بحضور السفير الفرنسي بمصر، وممثل عن صندوق النقد الدولي.

واجتمع «براساك» بفريق عمل كريدي أجريكول مصر، وافتتح مؤسسة «بنك كريدي أجريكول مصر للتنمية».

وأثنى فيليب براساك على الأداء الذي حققته الإدارة العليا للبنك في مصر في عام 2017، مؤكدًا: «يُعتبر بنك كريدي أجريكول مصر أحد أبرز المصارف التابعة للمجموعة التي تدير عملياتها فيما يزيد على 50 دولة، وقد استطاعت استراتيجية كريدي أجريكول مصر، التي تقوم بشكل أساسي على تلبية احتياجات العملاء مع التركيز بشكل كبير على الإبداع، إثبات كفاءتها باكتساب رضا العملاء، وتحقيق مستوى متميز من العائد على حقوق الملكية.


أضاف «براساك»، أن السوق المصرية واعدة وذات إمكانات مهمة بالنسبة للمجموعة، متوقعًا تحسن الاقتصاد المصري، ودعم المجموعة لاستمرار نمو كريدي أجريكول مصر.

رئيس «كريدي أجريكول» يطمئن المصريين بشأن الوضع الاقتصادي
رئيس «كريدي أجريكول» يطمئن المصريين بشأن الوضع الاقتصادي
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